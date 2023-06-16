VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye elektronik seçime hazırlanıyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı
YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
16 Haziran 2023 Cuma 09:48:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 09:48:00

E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptaline ceza yağdı. Sipariş edilen ürünün stokta olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. 6 firmaya 9 milyon 252 bin lira ceza kesildi.

Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açtı.

Tüketicilerin, ürünleri görme ve kontrol etme imkanı olmaksızın yaptığı alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri, cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin başvuruların yakından takip edilmekte olduğu belirtildi.

2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirildi 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira ceza kesildi.

2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira ceza uygulandı, ayrıca 6 firma için de inceleme başlatıldı.

"ŞİKAYETLERDE ARTIŞ YAŞANDIĞI GÖZLEMLENDİ"

Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir."

Etiketler : ticaret bakanlığı eticaret sipariş soruşturma ceza
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi
Leyla Feray: Disiplinli biriyim

Leyla Feray: Disiplinli biriyim
Annesi ameliyat oldu

Annesi ameliyat oldu
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX