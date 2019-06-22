Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine mayıs ayında 275 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin mayıs ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadına yakın bir zaman içerisinde başlanılacağı ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen mayıs ayında 275 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.

AA