-Koronavirüs salgını süresince Türkiye aldığı tedbirler ve üretim hattında attığı adımlarla dünyaya örnek oldu.

-Bu süreçte üretime devam eden Türkiye koronavirüsle mücadele için yerli solunum cihazı geliştirdi ve buna ek olarak bir çok üretim tesisi hızla maske üretmeye başladı. Hem solunum cihazı hem de üretilen maske ve koruyucu ekipmanlar ihracat edildi.

- Salgın sürecinde Türkiye hiç bir gıda ürününde stok sorunu yaşamadığı gibi aynı zamanda bir çok ülkeye de gıda ürünleri ihracı yaptı.

-Türkiye 573 milyon dolarlık maske satışı gerçekleştirirken gıda ihracatında ise 38 milyar TL'yi aştı.

Pandemi döneminde üretim çarklarını yavaşlatsa da durdurmayan Türkiye, dünyanın birçok ülkesinin temel ihtiyaç malzemesinin tedariğini sağladı. Gıda, tohum ve maskede ihracat artışı dikkat çekti. Özellikle zorlu süreçte ülke ekonomisi için stratejik önemini bir kez daha kanıtlayan Türk hazır giyim endüstrisi, hem yurt içindeki ihtiyacı karşıladı hem de salgınla mücadele eden onlarca ülkenin imdadına yetişti. Yılın ilk yarısında maske ve koruyucu giysi ihracatında yüzde 986'lık rekor artış elde edilirken, birçok ülkede ortaya çıkan gıda ihtiyacına cevap veren yerli gıda üreticileri, ihracatı yılın ilk beş ayında yüzde 118 yükseltti. Bağımlılık tartışmalarının sık sık gündeme geldiği tohumculuk alanında ise ihracat 186 milyon dolara ulaştı.

573 MİLYON $’LIK MASKE SATIŞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) açıklamasına göre Türkiye, bütün dünyada salgının damga vurduğu 2020'nin ilk yarısında 573 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maske ile koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe "İlkaltı ayda 144,7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon doları da koruyucu giysi olmak üzere 573,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış elde ettik. Bir anlamda salgına karşı bütün dünyada insanlar için koruma kalkanı oluşturduk” dedi. En büyük pazar AB'de canlanma olduğuna işaret eden Gültepe “Yeni sezon için siparişler gelmeye başladı. Fabrikalarımızın yüzde 85'i yeniden üretime döndü" diye konuştu.

TOHUMLARIMIZ 80 ÜLKEDE FİLİZLENİYOR

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinde Türk tohumlarının filizlendiğini belirterek “Türk tarımında tahıllarda yüzde 99 oranında yerli tohumlar ekiliyor. Sebzede yüzde 60'ı geçtik. Dünyanın 80 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Bugün ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85'lere geldi. Yani 200 milyon dolar civarında olan ithalatımıza karşı 186 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Son 15 sene içerisinde ihracatımızı sekiz kat artırmış durumdayız” dedi. “500 milyon dolarlık ihracat yapan, dünyada ilk beşte yer alan bir sektör olmayı hedefliyoruz” diyen Yılmaz ayrıca “İsrail ile olan tohum alışverişimiz bizim tohum yüzdemizin 5-6’sını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

GIDA İHRACATI 38 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatı 2020'nin ilk beş ayında önceki seneye nazaran yüzde 118 artışla 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL’ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı. Hız kesmeden ihracat atağına devam etmek isteyen gıda, ambalaj ve tarım ürünleri ve teknolojileri ihracatçıları ise fiziki fuarların yerine dijital fuarlarla Avrupa ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ulaşmak için harekete geçti. Agro Food Tech Online Fuarlar Proje Direktörü Barış Salur “Türkiye’nin gıda ürünlerindeki üretim gücünü dünyaya sunmak ve ihracattaki gücünü artırabilmek adına önemli iki fuar düzenleyeceğiz. Büyük Avrupalı ve Asyalı tedarikçilerin katılacağı fuarlarda satışlarımız da katlanacak” dedi.