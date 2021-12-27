Petrolün içinde keşfedildi! Parçalayabilecek

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27 Aralık 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 10:18:00

Dünyayı değiştirecek keşif... Petrolün içinde ham petrolü parçalayabilen mikroorganizma bulundu!

Kaynak: Akşam

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Çin'de ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi. Bu gelişmenin, devasa ölçekte metan üretebilmeyi mümkün kılacak büyük bir keşif olduğu kaydedildi.

Çin'de bir petrol havzasında yapılan araştırmalarda ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi. Uzmanlar, "Bu mikroorganizma yüksek miktarda metan üreterek uzay yakıtı maliyetlerini minimuma düşürebilir." dedi.

Doğu Çin'de bulunan Shengli petrol havzası bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda ham petrolü parçalayabilen bir bakteriye rastlandı.

Akşam'ın haberine göre, Çinli bilim insanları, deneyler sırasında bakterilerin en karmaşık hidrokarbonları bile parçalayabildiğini gözlemlediler. Araştırmacılar, devasa ölçekte metan üretebilmeyi mümkün kılacak büyük bir keşif olduğunu söylediler.

Bu bakterinin tüm gezegende hatta okyanusların derinliklerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, metanın ana sera gazlarından biri olmasına rağmen, uzay endüstrisinde roketler için yakıt olarak çok sık kullanıldığını vurguladı.

Etiketler : ÇİN PETROL Shengli petrol havzası Çinli bilim insanları
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