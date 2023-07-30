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30 Temmuz 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 15:00:00

"Dünyanın En İyi 100 Limanı" listesinde Türkiye'den 4 liman bulunuyor

Kaynak: TRT Haber

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının, dünyanın en eski ve prestijli denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Limanı” listesinde gösterilmesiyle ilgili "Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir” dedi.

Dünyanın en eski ve prestijli denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Limanı" raporunda, 2022 yılında Türkiye'den dört liman ilk 100 arasına girmeyi başardı.

Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ liman başkanlığı idari sınırları içinde bulunan konteyner elleçleyen liman işletmeleri, elleçleme sayılarına göre yapılan değerlendirmede; 2022 yılında dünyanın en iyi limanları arasında yer aldı. Ambarlı limanı 74. sırada, Kocaeli limanı 89. sırada, Mersin limanı 92. sırada ve Tekirdağ limanı ise 100. sıradan listeye giriş yaptı.

"DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ POTANSİYELİ ARTIRMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının listeye girişi, ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki yaratacak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir" dedi.

Lloyd's List tarafından hazırlanan bu prestijli rapor, denizcilik sektörü için bir referans niteliği taşıyor ve dünyanın en iyi limanlarını belirlemedeki objektif değerlendirmesiyle tanınıyor. Türkiye'nin dört limanının bu listede yer alması, ülkenin denizcilik ve lojistik alanındaki önemli yatırımlarının ve gelişiminin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Gelecek yıllarda Türkiye'nin denizcilik sektöründe daha da güçleneceği ve uluslararası alanda önemli bir oyuncu olarak varlığını sürdüreceği kaydediliyor. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının başarısı, ülkemizin denizcilik sektöründeki potansiyelini artırmak adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu ambarlı kocaeli mersin tekirdağ liman
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