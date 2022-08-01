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01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45:00

Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak

Kaynak: AA

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MÜSİAD, Tüyap Fuarcılık Grubu iş birliğiyle 2-5 Kasım'da Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO 2022'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD), yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca kıtalararası ticaret bağı kuracak organizasyon ile uluslararası ticaretin kalbi İstanbul'da atacak.

Türkiye ve dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olan İstanbul, ekonomi ve ticari etkinlikleri ile de öne çıkıyor. Bu organizasyonların başında ise 2-5 Kasım'da MÜSİAD ve Tüyap Fuarcılık Grubu iş birliğiyle Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı geliyor. MÜSİAD'ın 32 yıllık tarihi boyunca her 2 yılda bir düzenlenen fuar, 2020 yılında Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkeleri başta olmak üzere 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi ve 50 ülkeden 400 alım heyetine ev sahipliği yaptı. MÜSİAD EXPO 2022, oluşturduğu fırsatlarla bu yıl da küresel ticaretin merkezi olmayı hedefliyor.

Fuar eş zamanlı olarak Uluslararası İş Forumu; ikili iş görüşmeleri, teknoloji panelleri ve birçok etkinliğe de imza atacak. Aynı zamanda MÜSİAD EXPO 2022'ye yurt dışından bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, valiler, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve iş insanlarının yoğun katılımı bekleniyor.

"ULUSLARARASI TİCARETİN KALBİ MÜSİAD EXPO 2022'DE ATACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomik büyümenin anahtarının üretimden geçtiğini belirterek, "Bu anahtarın dişlerini ise sanayi ve turizm gibi birçok alanda rekorlarla dönen çarklar oluşturuyor. Biz de 24 sektörün en önemli oyuncularını 4 gün boyunca İstanbul'da bir araya getireceğiz. Amacımız, ülkemizin her şehrinden ve dünyanın farklı bölgelerinden iş insanlarını tek çatı altında buluşturarak dünyanın ekonomisini konuşmak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğrudan katkı sunmak. Farklı alanlardaki yeniliklerin de ziyaretçilerle buluşacağı organizasyon ile uluslararası ticaretin kalbi MÜSİAD EXPO 2022'de atacak." ifadelerini kullandı.

Asmalı, MÜSİAD EXPO 2022'de kıtalararası bir ticaret ağı kurulacağının altını çizerek, "Fuar kapsamında katılımcılar, sergilenecek ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere, birçok kıtadan gelen ziyaretçilere gösterebilme imkanı yakalayacak. Etkinlik bu anlamıyla yeni iş fırsatlarını da ortaya çıkarırken, Türkiye'nin dünyanın üretim üssü olacak potansiyel ihracat ilişkilerinin kurulmasına da olumlu katkılar sunacak. Aynı zamanda gerçekleşecek ikili iş görüşmeleri ise ticari ilişkilerin rotasını İstanbul'a çevirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : müsiad expo 2022 ekonomi ticaret
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