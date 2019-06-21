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21 Haziran 2019 14:05 | Cuma

Dünya Yenilenebilir Enerji gününde 'umutlu' tablo

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasına yardımcı oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla, dünyada yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi, önceki yıla göre yüzde 8 artarak, 2 bin 378 gigavata yükseldi.

AA muhabirinin, Yenilenebilir enerji dünyasının başarılarına ve faydalarına dikkat çekileceği ve ilk kez kutlanacak Dünya Yenilenebilir Enerji Günü (World REnew Day) nedeniyle, 21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın (REN 21) "Küresel Durum Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar 289 milyar dolara ulaştı. Bu sektördeki toplam istihdam da yaklaşık 11 milyonu buldu.

Bu dönemde, yenilenebilir enerji kurulu kapasitesine 181 gigavat ilave güç eklendi. Temiz kaynak kullanımının artmasıyla yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı da yüzde 26'ya ulaştı.

Sektörel anlamda karbon salınımında en büyük pay enerji sektörüyle endüstriyel aktivitelerden kaynaklanıyor. Küresel karbon salınımında enerji sektörü yaklaşık yüzde 26 ile ön sırada yer alırken, endüstriyel faaliyetlerin oranı yüzde 20, ormancılık yüzde 17, ulaşım sektörü yüzde 14, tarım aktiviteleri ise yüzde 13 paya sahip.

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasına yardımcı oldu. Böylece dünyada yenilenebilir enerji üretim kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 yükselerek, 2 bin 378 gigavata ulaştı.

Temiz enerji hedefi

Küresel anlamda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışın en büyük nedeninin dünya genelindeki 169 ülkede yenilenebilir enerji hedeflerinin ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla uygulanması olarak gösterildi.

Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesine en büyük katkı, geçen yıl ilave edilen 100 gigavatlık güneş enerjisi kurulu gücüyle sağlandı. Böylelikle, küresel güneş enerjisi kurulu kapasitesi söz konusu dönemde 505 gigavata ulaştı.

Güneş enerjisini, 51 gigavat artışla rüzgar enerjisi, 20 gigavat ilave ile hidroelektrik takip etti. Bu üç alanda en fazla yatırımı Çin ve ABD gerçekleştirdi.

Yıl sonu itibarıyla, dünya genelinde rüzgar enerjisi kurulu gücü 591 gigavat, hidroelektrik ise bin 132 gigavat seviyesine ulaştı.

Güneş enerjisi ile termal ısıtma alanında ise geçen yıl 33 gigavat ilave gerçekleşti, böylelikle dünya genelinde termal güneş enerjisi kapasitesi 480 gigavat oldu.

Ulaşımda temiz enerji

Rapora göre, yenilenebilir enerji politikalarının uygulandığı ulaşım alanlarının başında karayolu ulaşımı geliyor. Karayolu ulaşım araçlarında, akaryakıt kullanımında fosil kaynaklar yerine temiz ve biyo yakıtların yanı sıra elektriğin kullanımının da her geçen yıl arttığı belirtiliyor.

Karbonsuz trafik üzerine çalışmalar özellikle Avrupa, ABD ve Kanada'da artarken, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının tren, denizcilik ve havacılıkta da kullanımı yaygınlaşıyor.

Yıl sonu itibarıyla 70 ülkede ulaşımda temiz kaynaklar politikalarının uygulandığı belirtilen raporda, elektrikli araçların yaygınlaşması için ülkelerin hem kullanıcılara hem de elektrikli araç üreticilerine enerji politikalarında desteklerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü

Yenilenebilir Enerji Günü, bu yıl ilk kez Global 100 % Renewable Energy Platformu öncülüğünde, Yenilenebilir Enerji Elçisi şarkıcı Ruslana ve FridaysForFuture desteğiyle 22 Haziran tarihinde kutlanacak.

Bugünün, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması gerekliliği, dünyada yenilenebilir enerji kullanan ülkelerin başarıları ve temiz enerjinin faydalarına dikkati çekmek için bu yıldan itibaren her yıl aynı tarihte kutlanması hedefleniyor.

Bu yıl Almanya'nın Bonn şehrinde yapılacak ilk organizasyona, dünya genelinde yenilenebilir enerji savunucusu sivil toplum örgütleri, temiz enerji grupları, yerel yönetimler ve bilim grupları tarafından destek veriyor.

Resmi kutlama Birleşmiş Milletlerin Bonn şehrindeki merkezinde başlayacak. Dünya Yenilenebilir Enerji Günü 2019 kutlamalarında, çeşitli ülkelerden gelen uzman konuşmacılar, yenilenebilir enerjiye geçişin faydaları, geçişin aciliyeti ve dönüşüm konularında bilgi verecek.

Resmi internet sitesi "World REnew Day", konuşmacıların katkılarıyla sürekli yenilenecek ve yenilenebilir enerji alanında bilgi sağlayıcısı olacak.

Ayrıca, 2004 yılı Eurovision Şarkı Yarışması kazananı ve Global 100 RE Elçisi Ruslana da şarkıları ile destek verecek ve kendi hayatından yenilenebilir enerjiye dair paylaşımlarda bulunacak.

(AA)

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