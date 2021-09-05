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05 Eylül 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 12:49:00

Dünya TUSAŞ'ı konuşacak! Yeni imzalar atıldı

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Türkiye'nin başarılı teknoloji merkezlerinden TUSAŞ, Spirit AeroSystems ile iki yeni iş birliğine daha imza attı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Spirit AeroSystems ile iki sözleşme daha imzaladı. TUSAŞ, Boeing 737 MAX-8 için Kısım 48 – "Tail Feather" ve çeşitli Boeing platformları için 400'den fazla detay parça ve alt montaj bileşeni üretecek ve teslimatını gerçekleştirecek. 2023 yılında Kısım 48'in üretim ve teslimatlarına başlayacak olan TUSAŞ, tüm üretim aşamalarından sorumlu olacak ve ayda 25 uçaklık set üreterek teslim edecek.

TUSAŞ, yarım asra yakın hava aracı yapısalları üretiminden edindiği deneyim ve bilgi birikimi ile Boeing'in yeni nesil hava platformu 737 Max-8 için Kısım 48 – "Tail Feather" yanı sıra 737, 767, 777 ve 787 uçaklarında kullanılacak olan 400 den fazla alt montaj bileşeninin üretimini ve teslimatını gerçekleştirecek. Kısım 48 teslimatlarına 2023 yılında başlayacak olan TUSAŞ, diğer iş paketi olan detay parça ve alt montaj bileşenleri için de üretim ve teslimatlara 2024 yılında başlamayı hedefliyor.

Sözleşmelere ek olarak, Spirit AeroSystems ile 737, 747 ve 777 dahil olmak üzere çeşitli platformlar için devam eden 2125 detay parça alt montaj bileşeni üretimi ve teslimatı iş paketleri de 2028 yılına kadar kadar uzatıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizde havacılık sektörü alanında yerli ve milli projeler üretmeye devam ederken, dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Spirit AeroSystems ile Boeing B737 MAX-8 Kısım 48 – Kuyruk ve diğer çeşitli alt montaj iş paketlerini içeren anlaşmadan memnuniyet duyduk. İş birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı ve Spirit AeroSystems yetkililerini tebrik ediyorum." dedi.

Etiketler : Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Prof. Dr. Temel Kotil TUSAŞ Genel Müdürü
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