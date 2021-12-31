VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi
Bakan Varank böyle seslendi: KOSGEB ve TÜBİTAK emrinize amade
Ukkaşe Türbesi'nde restorasyonu tamamlandı
Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Altından Türk lirası mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı
Kılıçdaroğlu'na zor soru: TÜSİAD'ı bassana
PKK camileri cephaneliğe çevirdi!
Beyoğlu'nda korkunç yangın! Pencereden atlayarak kurtuldular
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumlarına 1163 personel alınacak
Putin Biden'ı uyardı: İlişkileri koparırız
Asgari ücret zammı ile ilgili flaş detay!
Bu savaş uçağı ABD'nin başını ağrıtacak!
Kuvvetli sağanak uyarısı geldi!
Dünya devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi
Uzayda mahsur kaldı
Kedili kadın
Diva'ya baklavadan çam ağacı
Uzun saatler çalışmam
Omicron agresif şekilde ilerliyor
Yılbaşı sofrasında hangi tatlı, kaç kalori!
Göz migreni erkeklerde daha çok görülüyor
Çocukta ağız ve göz kızarıklığı MIS-C belirtisi
31 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 09:03:00

Dünya devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi

ABONE OL

Küresel tedarik zinciri sorunu, Türkiye için fırsat oldu. Yatırımlarını Türkiye'ye kaydıran veya büyüten firmalara Hugo Boss da katıldı.

Türkiye, Kovid-19 salgınının gölgesinde sessiz sedasız dünya devlerinin üretim üssü haline gelmeye başladı. Uzakdoğu ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı şirketler, üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevriyor. Bugüne kadar birçok uluslararası şirket Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını duyurdu. Son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.

100 KİŞİYİ İŞE ALACAK

CEO Grieder, Hugo Boss'un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi. Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor. Tekstilde önemli bir yatırım haberi de Niğde'den geldi. İsmi açıklanmayan Çin-Singapur ortaklı şirket 60 milyon dolar yatırımla kuracağı tesiste iplik üretecek. Daha önce de İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Belçika paketleme şirketi DW Reusables, Japon elektronik şirketi Kaga, Benetton ve Camper gibi birçok şirketten de benzer açıklamalar gelmiş, Türkiye'ye dönük yatırım planlarını açıklamışlardı.

CEP'TE YATIRIM GÖÇÜ

Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ise 150 milyon liralık yatırım kararı alırken dünya devi Fararis de TOGG ile birlikte batarya üretmek için ilk adımı atmıştı. Ayrıca elektrikli otomobil şarj ünitesi üreten şirketlerinden Teco Electric ve Machinery Co. Ltd de kurdukları ortaklık ile üretim için Türkiye pazarına girmişti. Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Samsung, Oppo, Xiaomi, Tecno, TCL ve Vivo gibi firmalar da Türkiye'de üretime geçerek binlerce kişiyi işe almıştı.

Kimler yatırıma geldi

Hugo Boss

IKEA

LPP

DW Reusables

Kaga

Benetton

Camper

Boehringer

Ingelheim

Fararis

Teco Electric

Machinery Co. Ltd.

Samsung

Oppo

Xiaomi

Tecno

TCL

Vivo

Etiketler : Kovid-19 salgını Hugo Boss Oppo Fararis
Selami Şahin sürprizi

Selami Şahin sürprizi
Rıza Baba muamması

Rıza Baba muamması
Yüzde 30 duymuyorum

Yüzde 30 duymuyorum
Dansçıları korona

Dansçıları korona
Adana tarzı Serenay

Adana tarzı Serenay
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
Gizemli arkadaş

Gizemli arkadaş
Evi için gelen tekliflere hayret etmiş

Evi için gelen tekliflere hayret etmiş
Kapadokya'da karantinada

Kapadokya'da karantinada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER