Dünya devleri rotayı Türkiye'ye çevirdi

Türkiye, Kovid-19 salgınının gölgesinde sessiz sedasız dünya devlerinin üretim üssü haline gelmeye başladı. Uzakdoğu ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı şirketler, üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevriyor. Bugüne kadar birçok uluslararası şirket Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını duyurdu. Son açıklama Alman giyim şirketi Hugo Boss'tan geldi. İngiliz gazete Financial Times'a konuşan Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, şirketin ertelemeler ve yüksek maliyetler gören tedarik zincirini kısaltmak için İzmir'deki üretim faaliyetini genişlettiğini belirtti.

100 KİŞİYİ İŞE ALACAK

CEO Grieder, Hugo Boss'un İzmir fabrikasında yaklaşık bin işçi daha işe almak ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini söyledi. Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor. Tekstilde önemli bir yatırım haberi de Niğde'den geldi. İsmi açıklanmayan Çin-Singapur ortaklı şirket 60 milyon dolar yatırımla kuracağı tesiste iplik üretecek. Daha önce de İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Belçika paketleme şirketi DW Reusables, Japon elektronik şirketi Kaga, Benetton ve Camper gibi birçok şirketten de benzer açıklamalar gelmiş, Türkiye'ye dönük yatırım planlarını açıklamışlardı.

CEP'TE YATIRIM GÖÇÜ

Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ise 150 milyon liralık yatırım kararı alırken dünya devi Fararis de TOGG ile birlikte batarya üretmek için ilk adımı atmıştı. Ayrıca elektrikli otomobil şarj ünitesi üreten şirketlerinden Teco Electric ve Machinery Co. Ltd de kurdukları ortaklık ile üretim için Türkiye pazarına girmişti. Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Samsung, Oppo, Xiaomi, Tecno, TCL ve Vivo gibi firmalar da Türkiye'de üretime geçerek binlerce kişiyi işe almıştı.

Kimler yatırıma geldi

Hugo Boss

IKEA

LPP

DW Reusables

Kaga

Benetton

Camper

Boehringer

Ingelheim

Fararis

Teco Electric

Machinery Co. Ltd.

Samsung

Oppo

Xiaomi

Tecno

TCL

Vivo