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21 Aralık 2020 Pazartesi 15:48:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 15:48:00

Dünya devleri kararını verdi: Türkiye'de üretecekler

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Çinli mobil telefon üreticisi Oppo ile Güney Kore merkezli Samsung yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Üretimin tamamen bu bölgelerde gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtildi.

Çinli mobil telefon üreticisi Oppo ile Güney Kore merkezli Samsung yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Üretimin tamamen bu bölgelerde gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi. 2004'te Çinde Dongguang'da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

SAMSUNG ALT YÜKLENİCİ İLE ÜRETİME GEÇECEK

Öte yandan Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un da Türkiye'de üretim planladığı öğrenildi. Buna göre Samsung ilk etapta üretimi İstanbul'da kurulu bir alt yükleniciyle yapacak. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtildi.

Dünyaca ünlü teknoloji markası Samsung, 1938'de Kore'de Lee Byung-chul tarafından yalnızca 30 bin wonluk yani 27 dolar sermayeyle kuruldu. Bugün dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Samsung Electronics, 2020'nin üçüncü çeyreği için açıkladığı sonuçlarda son 6 yılın en yüksek akıllı telefon kâr payını elde ettiğini duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE TEŞVİK DÜZENLEMESİ GEÇEN HAFTA YAYINLANMIŞTI

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik düzenlemelerinde cep telefonu üretimine ilişkin detaylar da yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı.

Karara eklenen geçici maddede şu ifadeler kullanılmıştı: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

2021'DE 84 MİLYON ABONEYE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verilerine göre 2020'de Türkiye'de mobil telefon sayısı 82,9 milyon olarak kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2021'de mobil telefon abonesi sayısının 84 milyona çıkması öngörülüyor. Aynı programa göre genişbant abone sayısının da 2020 sonunda 78 milyon 200 bin olması, gelecek yıl 80 milyona yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, bu yıl sonu için 19,4 milyar dolar olarak tahmin edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar büyüklüğünün 2021 sonunda 20,5 milyar dolar olacağı tahmin edildi. Programa göre 20,5 milyar dolarlık büyüklüğün 12 milyar dolarının telekomünikasyon pazarında gerçekleşmesi öngörüldü. 

Etiketler : Çinli mobil telefon Bilgi Teknolojileri SKD Oppo
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