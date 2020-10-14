  • BIST
    1173.09
  • Dolar
    7,9475
  • Euro
    9,3258
  • Altın
    483,6650
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
Dizi katili Masumlar Apartmanı! Son bölüm tek parça izle
Koronavirüs Almanya'da da etkisini artırmayı sürdürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
Silah kaçakçılarına Bursa'da operasyon! 11 gözaltı
Ermeniler bozguna uğradı: Ağır kayıplar vererek geri çekildiler
AYM olağanüstü toplanıyor!
'Sahte site' üzerinden... 3 milyon liralık vurgun!
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Artemis Anlaşmaları'na 7 ülke imza attı
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye'de temsilcilik açacak
Dünya devi Türkiye'ye geri dönüyor: Booking.com yeniden erişime açılacak
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki yağdı
Hindistan'da son 24 saatte 730 kişi öldü
Macron ile çelişti! Fransa Dışişleri Bakanından Dağlık Karabağ açıklaması
Macron kaybolan güveni kazanma arayışında!
Aliyev'in 'Minsk Grubu' sözleriyle ilgili Kalın'dan açıklama: Türkiye'nin oynayabileceği çok önemli ...
"Işıkları millet açar, millet kapatır"
Dışişleri Bakanlığı paylaştı... Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı adımları
Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu
Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti
Kamyon dorseleri alev alev yandı!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
14 Ekim 2020 Çarşamba 08:54:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 08:57:00

Dünya devi Türkiye'ye geri dönüyor: Booking.com vergilerini ödeyip yeniden erişime açılacak!

ABONE OL

İnternet şirketlerine yönelik yasalar meyvesini vermeye başladı. Ünlü tatil rezervasyon sitesi booking.com geri dönüyor. Booking'in Türkiye'de vergisini ödeyip ofis açmak için hazırlıklara başladığı belirtiliyor.

Türkiye'de internet devleri için çıkarılan yasalar meyvelerini vermeye başladı. Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi Booking.com'un da Türkiye'de ofis açmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

Ofis açmak için çalışmalarını hızlandıran şirketin, Türkiye'de elde ettiği cirodan yüzde 7.5 vergi vereceği belirtiliyor. Sabah'ın haberine göre, ilgili adımların atılmasından sonra Booking'e erişim engelinin de kaldırılması bekleniyor.

ERİŞİM ENGELİ VARDI

Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Booking.com'a 2017'de erişim engeli getirilmişti. Siteye Türkiye'den giren tatilciler, otelleri sitede görüntüleyemiyordu. Yurtdışından girişlerde ise otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyordu. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurtdışındaki otellere de erişebiliyordu. Şirketin Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı belirtiliyor.

OFİS AÇACAK!

Booking.com'un Hollanda merkezindeki yetkililerinin Türkiye'de Turizm, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi halinde faaliyetlerine devam edebileceği söylenen Booking.com'un bu yönde çalışmalarını hızlandırdığı vurgulanıyor. Şirketin önümüzdeki günlerde ofis açacağı belirtilirken, cirodan yüzde 7.5 vergi ödemeyi kabul ettiği konuşuluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) siteyle ilgili dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi sitenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti. Site avukatları karara itiraz etmişti.

500 BİN TL TEMİNAT

Mahkemenin kararında, "Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. 'booking.com' olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz', 'En düşük fiyatlar', 'Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir' vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi" denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER