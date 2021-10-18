Düğmeye basıldı! Yeni müjdeler gelebilir

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Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 09:45:00

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Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı. (Haberi yazan Mehmet Dinar; Redaksiyon Can Sezer)

Etiketler : Türkiye Petrolleri AO TPAO Akdeniz Türk karasuları
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