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22 Mart 2021 Pazartesi 11:32:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 11:33:00

Döviz üzerinden yeni saldırı mı?

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Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte doların 8,38'liraya kadar yükselmesi, euronun 10 lira bandına gelmesi herkesin aklına, "Döviz üzerinden yeni saldırı mı?" sorusunu getirdi. Konuya ilişkin Ankara gündemi ile ilgili önemli açıklamalar yapan 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Bu kadar şok beklenmiyordu. Bunun bir operasyon olabileceği üzerinde duruluyor" ifadesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduktan sonra özellikle Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatlarında sert bir yükseliş oldu. Peki Türkiye'ye karşı döviz üzerinden yeni bir saldırı mı? Ankara gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapan 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Asya piyasalarının açılmasıyla beklenmeyen bir şok oldu. Pazartesi sabahı bir artış bekleniyordu ama bu kadar yüksel olması beklenmiyordu" dedi.

24 TV'de döviz artışlarına yönelik Ankara'daki gündemi değerlendiren Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduktan sonra hemen iş başı yaptı. İlk etapta dün banka yöneticileriyle görüştü. Yanında da BDDK Başkanı vardı ve çok net mesajlar verdi. Mali disiplinden bir taviz verilmeyeceğini söyleyen Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin bizim önceliğimiz olacağını belirtti. Bankacılarla yaptığı toplantıda bir iş birliği öneren Kavcıoğlu, bu çağrısına olumlu mesaj aldı. ,

"BEKLENMEYEN BİR ŞOK"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan gün içinde de bir açıklama gelebilir. Özellikle dün geceki ekonomik operasyonla ilgili... Biliyorsunuz Asya piyasalarının açılmasıyla bilirlikte beklenmeyen bir şok... Yani pazartesi sabahı bir artışla açılacağı bekleniyordu ama bu kadar yüksek olacağı bu kadar sert bir şok beklenmiyordu.

"BİR OPERASYON OLABİLECEĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Bu sert yükselmenin bir operasyon olabileceği üzerinde duruluyor. Çünkü Ağustos 2018'de de benzer bir şey oldu. Dolar 5.70'lerden 7 küsure kadar çıktı.

Gece bankalar döviz alım satımını durdurdu. Çünkü bu operasyonu bitirmek için bankaların aldığı bir karardı bu.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Melik Yiğitel döviz
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