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23 Aralık 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 09:00:00

Döviz hesabı olanlar dikkat! Yıl sonu dolar kaçla kapatır?

Kaynak: Akşam

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Doların 12 liraya çekilmesiyle birlikte vatandaşlar, "Yıl sonu dolar kaçla kapatır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Erbaş'a göre kritik yılbaşı. İşte ayrıntılar...

Yıl sonu dolar kaçla kapatır? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için beklenen cevap, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'tan geldi. Döviz hareketlerinde yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olacağının altını çizen Erbaş, doların 5-6 liraları görebileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş dolarda yaşanan düşüşe yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu..

KRİTİK TARİH YILBAŞI

3 aylık bir süre içinde mevduat ve tarihsel açıdan baktığımızda Türk Lirası tarafından kalınacak gibi duruyor. Kurdaki yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurdaki geri çekilme sonrası yeni yılın ilk aylarında büyüme ve ihracat rakamlarıyla birlikte Türkiye'ye bir fon girişi olacak.

5-6 LİRALARA DÜŞMESİNİ İSTEMEM

Yeni gelişmeler yeni model ile birlikte gelecek. Piyasada ve kurda çok yüksek oynaklıklar beklemiyorum. Kurun 5-6 Türk Lirası'na düşmesini beklemem ve bunu istemem de. Bize istihdam ve büyümeyi sağlayacak zamanı kazanmak açısından önemli.

YIL SONU KAPANIŞ NASIL OLUR?

Geçen yılın kapanışı 7.30 civarındaydı. Bir süre daha 11 TL-14 TL arasında gidip gelebilir. Cari fazla tarafında yaratılmak istenen gelişmeler sonuçlanıp devamı gelirse Türk Lirası daha da değerlenir.

YUKARIYA DOĞRU KISITLI HAREKET OLUR

Nereye kadar devam edebilir bilmiyorum ama yukarı doğru hareketler kısıtlı olacaktır.

5-6-7 LİRALARI GÖREBİLİR AMA...

Kur ve para birimimiz değer kazandıkça biz 5-6-7 liralara gidebiliriz. Ama bu sefer orayı da dengelemek için başka şeyler yapmalıyız. O açıdan belirlenebilir ve doğal süreçlerle para birimi değerlenmesi olabilir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI MESAJLAR

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

"Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek. Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz. Halihazırda Eurobond faiz gelirlerinde stopaj geliri yüzde sıfır iken devlet iç borçlanma senetlerinde bu oran yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz."

Katma değer vergisini etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenlediklerini belirten Erdoğan, "Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek ve firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızlı erişimini sağlamaktır." dedi.

Erdoğan, kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanının, yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale geldiğini dile getirerek, "Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon ve ortaklıklardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançları istisna kapsamı dışındaydı. Bu farklılığı da ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu..

"SEVGİLİ MİLLETİM; BİZ SİZİ SEVİYORUZ, SİZE İNANIYORUZ"

Döviz kurunu da bu şekilde istikrara kavuşturacaklarını, enflasyonu da bu şekilde dizginleyeceklerini, hedeflerine de bu şekilde ulaşacaklarını söyleyen Erdoğan, "Sevgili milletim; biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz. Siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz ve 19 yıl Türkiye'nin alt yapısıyla, üst yapısıyla nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz, biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : döviz yıl sonu kur dolar Başkan Erdoğan
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