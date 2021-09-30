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30 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 09:49:00

Dost ülke ile imzalar atıldı: Türk SİHA'ları Avrupa'ya konuşlanıyor!

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Ukrayna ile savunma alanında yaptığı iş birliği artmaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında ortak insansız hava aracı (İHA) bakım ve eğitim merkezi inşa edilmesine ilişkin protokol imzalandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 fabrikasının ülkede kurulacağını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Törende konuşan Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anlaşmaya göre, Baykar, Ukrayna Ordusuna ait Vasilkov bölgesinde İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edecek.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz ayında da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

4 adet Bayraktar TB2 kompleksi alacaklar

Daha önceden Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alan Ukrayna cephesinden bir açıklama daha geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 kompleksi satın almayı planladıklarını bildirdi. Ukrayna, 2019'da Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna envanterini genişletiyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

Etiketler : Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Türkiye TB2 İHA Ukrayna Deniz Kuvvetleri
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