Domates 15 kuruş

Hükümet, dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle işleri durma noktasına gelen iş yerlerini rahatlatmak için ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ formülünü devreye almış, bu konudaki düzenleme yürürlüğe girmişti. Böylece, üretimini azaltan ya da geçici olarak durduran firmaların işçi çıkarmaması ve işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması sağlandı. Yönetmeliğe göre, işçilerin maaşının bir kısmını 3 ay boyunca devlet karşılıyordu, bu süre 6 aya çıkarıldı.

DESTEK ŞARTLARI NELER ?

Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında (15 saat) azaltan veya faaliyetlerini en az 4 hafta durduran iş yerlerinde geçerli. İşlerini azaltan ya da durduran firmaların çalışanlarına 6 ayı aşmamak kaydıyla gelir desteği sağlanıyor.