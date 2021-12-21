Ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Böyle bir şey görmedim

Doların düşmesine İngiliz ekonomistin yorumu: Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Dolar kurunun 18 TL'yi gördüğü sıralarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik tedbirleri açıklamış, TL'yi güçlendirecek kararlar sonrası dolar 12 liraya kadar düşmüştü. Yaşanan bu düşüş dünya medyası ve ekonomistlerde şaşkınlık yarattı.

"İNANILMAZ"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu.

DÜNYA MEDYASI NASIL GÖRDÜ?

TL'yi güçlendirecek kararlar sonrası doların 12 liraya kadar gerilemesi ve Başkan Erdoğan'ın faizin düşürülmesine yönelik açıklamaları dünya medyasında da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK SAVAŞI

Fransız medya kuruluşu France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ekonomik bağımsızlık savaşı" başlattığını yazdı. France 24 şu ifadeleri kullandı:

Türk lider Recep Tayyip Erdoğan, ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklanan bir 'ekonomik bağımsızlık savaşı' başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek için art arda dört faiz indirimi kullandı.