Dolarda yükseliş sürüyor
Dün 6.92'den 7.04'e yükselen dolar/TL yeni güne 7.09 civarında başladı. Euro ise 8.41'i aştı
Dünyada dolar, ana para birimleri karşısında son günlerde zayıflarken TL karşısında dün sert bir yükseliş yaşadı. Dolar dün 6.92 liradan 7.04 liraya yükseldi.
Dolar/TL yeni güne ise 7.09 civarında başladı. Bunun yanında Euro da 7.42 liranın hemen altında güne başladı.
Piyasalarda ABD-Çin arasındaki gerginlik ile koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri takip edilmeye devam ediyor.
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