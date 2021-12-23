Dolarda sert düşüş

Haftanın ilk işlem gününde 18,3674 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan düşüşünü sürdürüyor.

Dolar/TL, bugün de aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, böylece zirvesinden bugüne kadarki değer kaybı yüzde 44,2'yi buldu.

Şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre dolar/TL yüzde 10,65 azalışla 10,9020'den, avro/TL yüzde 10,47 düşüşle 12,3770'ten, sterlin/TL yüzde 9,76 gerilemeyle 14,7320'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin açıklamaları ile Türk lirasına yönelimin arttığını aktaran analistler, kurlardaki dengelenme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, veri tarafında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.