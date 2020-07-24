Dolar yatay, altın ve euro yükselişte

ABD-Çin ilişkilerinde yaşanan gerilimin risk iştahını düşürmesiyle güvenli liman para birimlerinden olan yen yükselirken dolar düşüyor. Bir ara 100 puan üzerini gören dolar endeksi dax, 95 puanın altına inmiş vaziyette.

İki ülke arasındaki gerginlik ise sürüyor. Çin, Amerikan hükümetinin Çin'i bu hafta başında Houston'daki misyonunu terk etmeye zorlamasının ardından, ABD'den ülkenin güneybatısınaki Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istedi.

Doların küresel olarak yaşadığı değer kaybına rağmen dolar/TL cephesindeki 6.85'lik istikrarlı gidişat devam ediyor. Euro 7.95 bandını zorlarken altın fiyatları ons altının yükselmesiyle çıkışını sürdürüyor. Gram altın fiyatı 415 TL ile yeni rekor tazeledi



