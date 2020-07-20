20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:45:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:45:00
Dolar haftaya sakin başladı
Dolar/TL yeni haftaya 6.85 seviyesinde başladı.
Hazine ihalesinin izleneceği haftanın ilk gününe dolar/TL 6.85 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 7.83 civarında seyrediyor.
Hazine, 3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek.
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