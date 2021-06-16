  • BIST
    1431.31
  • Dolar
    8,5180
  • Euro
    10,3269
  • Altın
    509,2430
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden-Putin görüşmesi sona erdi
35 yaş üstüne aşılama yarın başlıyor
Dolar günü düşüşle tamamladı
Belçika'da iş arayanlara 'Youtuber olma' kursu verilecek
Ceyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı
Fransa'nın operasyonu başarısız oldu!
"Türkiye kritik bir virajı daha döndü"
Azerbaycan Meclisi'nde Başkan Erdoğan'dan tarihi rest
Dünya devinden ortaklık sinyali: Türkiye'nin keşiflerinin stratejik açıdan önemli
Sanatla iç içe hafta sonu
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı
Turizm diplomasisi! Rus heyet Türkiye'ye gelecek
ABD ve Fransa'dan PKK'ya destek
Sputnik V aşısı için tarih verildi
"Türkiye, NATO'da sıra dışı öneme sahip bir müttefik"
Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
PKK'ya bir darbe daha!
Soma davasında karar: İşte verilen cezalar...
Mersin'de ele geçirildi! Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu
Başkan Erdoğan ilan etmişti... Bakan Varank müjdeyi verdi
"Avrupa Dörtlüsü" 7 yıl sonra bakanlar düzeyinde toplandı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den ırkçı sloganlara tepki!
Devlet Başkanı Buhari'den ilginç çıkış: Suçu Libya'ya attı
16 Haziran 2021 Çarşamba 18:23:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 18:23:00

Dolar günü düşüşle tamamladı

ABONE OL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
İSTANBULAlış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,55208,55308,53608,5370
Avro 10,365010,366010,345010,3460
Sterlin 12,012012,072012,016012,0760
İsviçre Frangı 9,49409,54209,46809,5160
ANKARA



ABD Doları 8,52208,60208,50608,5860
Avro 10,325010,405010,305010,3850
Sterlin 11,952012,162011,956012,1660
Etiketler : dolar avro sterlin Dolar günü düşüşle tamamladı
10 kilometrelik bisiklet sporu

10 kilometrelik bisiklet sporu
Ay sonu set başlıyor

Ay sonu set başlıyor
Rıza Baba geri döndü

Rıza Baba geri döndü
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu
Romantik yıl dönümü

Romantik yıl dönümü
Melisa'da ikinci şans yok

Melisa'da ikinci şans yok
Kaan'ı koluna kazıttı

Kaan'ı koluna kazıttı
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
İstanbul'da nikah Bodrum'da eğlence

İstanbul'da nikah Bodrum'da eğlence

EN ÇOK OKUNAN HABERLER