Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



SALI

ÇARŞAMBA

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,5520 8,5530 8,5360 8,5370 Avro 10,3650 10,3660 10,3450 10,3460 Sterlin 12,0120 12,0720 12,0160 12,0760 İsviçre Frangı 9,4940 9,5420 9,4680 9,5160 ANKARA







ABD Doları 8,5220 8,6020 8,5060 8,5860 Avro 10,3250 10,4050 10,3050 10,3850 Sterlin 11,9520 12,1620 11,9560 12,1660