Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü, altın tepetaklak oldu!

Altın ve dövizdeki düşüş son dakika itibariyle sürmeye devam ediyor. ABD'deki yaşan gelişmeler sonrası tepetaklak olan döviz ve altın fiyatları sonrası vatandaşlar gelişmeleri anbean yakından takip ediyor. Küçük ölçekli yatırımcılar, "dolar ve altındaki düşüş devam edecek mi? dolar ve altındaki son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte 7 Ocak Perşembe güncel döviz ve altın fiyatlar...



Spot piyasada 7,26'un altını test eden dolar/TL 7,29 satış fiyatıyla işlem görüyor.

9 liranın altını gören Euro/TL ise 8,90 lira alış fiyatı, 8,97 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

EURODA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Euro ise 8,90 liradan 8.97 liraya kadar düştü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Gram altındaki düşüş sabah saatlerinde de devam etti. Dövizdeki düşüşe paralel olarak 7 Ocak Perşembe gram altın fiyatı güne 447 lira olarak başladı.

Altın fiyatlarının gram başına yaklaşık 10 lira değer kaybetmesinin sebebi olarak altının ons fiyatının düşmesi ve Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanması gösteriliyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 715.00

Satış: 732.70

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1430,00 Lira

Satış: 1463,49 00Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.892.10

Satış: 2.926,70

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.923.40 Lira

Satış: 2.959.20 Lira