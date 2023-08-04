Doğu Karadeniz'den 7 ayda 131 ülkeye 855 milyon 333 bin dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 7 ayında, Trabzon'dan 667 milyon 503 bin 224, Rize'den 122 milyon 903 bin 221, Artvin'den 38 milyon 912 bin 561, Gümüşhane'den ise 26 milyon 14 bin 279 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, Artvin'in ihracatında ise yüzde 9 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'nin ihracatında yüzde 2, Gümüşhane'nin ihracatında da yüzde 39 düşüş görüldüğünü vurguladı.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 350 milyon 600 bin 498 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti.

İkinci sırada 134 milyon 92 bin 347 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin yer aldığını aktaran Kalyoncu, üçüncü sırada 133 milyon 852 bin 875 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 82 milyon 280 bin 758 dolarla maden ve metallerinin, beşinci sırada ise 24 milyon 13 bin 736 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin geldiğini kaydetti.

Bölgeden yılın 7 ayında 131 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.

Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na ihracatın yüzde 50, İtalya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 16, Gürcistan'a yapılan ihracatın ise yüzde 10 arttığını vurguladı.

Fas, Finlandiya, Endonezya ve Malezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını da belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak aralarında İzlanda, Myanmar, Paraguay ve Cezayir'in de bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini anlattı.

Kalyoncu, ihracatçıların en çok sorun yaşadığı konuların başında finansmana erişim imkanlarının kısıtlı olmasının geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçıların finansmana erişiminin daha da kolaylaştırılarak uzun vadeli kredi imkanlarının sağlanması ile ihracatımızın daha yüksek rakamlara ulaştırma imkanı sağlanmış olacaktır. Ayrıca son yıllarda yatırım fakiri olan Doğu Karadeniz Bölgemizde ve özellikle Trabzon ilimizde yatırımcılara yatırım yapabilecekleri organize sanayi bölgeleri kurulması ile bölge ihracatımız ancak gelişebilecektir. Trabzon kamuoyu hala söz verilen Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin yapımına başlanabilmesi için yatırım programına alınmasını beklemektedir. Bölge ihracatımızda yüksek katma değerli ürün üretim ve ihracatı için milletvekillerimizden bu yatırıma sahip çıkmalarını beklemekteyiz."