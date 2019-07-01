Doğu Karadeniz'deki ihracatçılardan Rusya'ya ticari ziyaret

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon ile iş adamlarının Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Kazan ile Başkurdistan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ufa’da sektörel ticaret heyeti programı düzenlendi.

DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyon kapsamında Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı, Tataristan Cumhuriyeti İnşaat, Mimarlık ve İskan Bakanlığı ile toplantılar düzenlendiğini belirtti.

Gürdoğan, Kazan'da, yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe yer alan 12 firma ve 24 temsilcinin katılımıyla yapılan programda, şehirlerdeki firmalarla ikili görüşmeler sağlanarak piyasalarda incelemelerde bulunulduğunu, Türk-Tatar İş Forumu düzenlendiğini bildirdi.

Kazan'ın ardından Ufa'da da bir dizi ticari görüşme yapıldığını aktaran Gürdoğan, "Heyete katılan firmalar, Kazan ve Ufa’da partnerleri ile yaptıkları görüşmelerin yanı sıra bu şehirlerin yerel piyasalarında gerçekleştirilen yerinde inceleme ve görüşmelerde, Tataristan ve Başkurdistan’daki firma temsilcileri ile ticari iş görüşmeleri yapma fırsatı elde etti. Verimli geçen görüşmeler neticesinde firmalarımızca Rusya Federasyonu’nun bu bölgelerine de ihracatın başlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu'na ağırlıklı olarak yaş sebze ve meyve ile balık ürünleri ihraç edildiğine işaret eden Gürdoğan, amaçlarının Doğu Karadeniz'de imal edilen tüm ürünlerin ülkeye ihracını sağlamak istediklerini kaydetti.

Gürdoğan, bu tip organizasyonlara ağırlık vereceklerine dikkati çekerek, ilerleyen dönemlerde Kuzey Kafkasya bölgesine de ziyaret gerçekleştirileceğini bildirdi.

AA