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12 Ocak 2023 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 14:15:00

Doğu Karadeniz'de kalkınmaya 2023'te 1 milyar lira destek hedefleniyor

Kaynak: AA

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Karadeniz'deki 11 ilde çeşitli projelere geçen yıl 530 milyon lira kaynak aktaran Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, 2023 hedefini 1 milyar lira olarak belirledi.

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin olmak üzere 11 ili kapsayan DOKAP, Nisan 2012'den bu yana faaliyet gösteriyor.

Kamu kurumları üzerinden eylem planına göre hazırlanan tarım, hayvancılık, turizm, kültür, eğitim projelerine kaynak aktaran DOKAP, bölgenin gelişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, 2022 yılını çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında geçen yıl ek bütçeler aldıklarını dile getiren Gültekin, "Toplamda 530 milyon lira bir rakamı, DOKAP bölgesinde 11 ilimize kaynak olarak aktardık." dedi.

Gültekin, bütçenin 266 milyon lirasının Yeşil Yol Projesi'ne aktarıldığını kaydederek, 264 milyon lirasının ise turizm, tarım ve hayvancılık, eğitim ve kültür ile ilgili projelerde kullanıldığını belirtti.

"ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI PROJELERE KAYNAK AKTARIYORUZ"

Hakan Gültekin, özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili üretim ve istihdam odaklı projeleri önemsediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem katma değeri yüksek hayvan ürünlerinin hem başta tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere katma değerli ürünlerin, bölgede fındık ve çay haricinde aronya, salep gibi ürünlerin destekleriyle ilgili İl Tarım ve Orman müdürlükleri ve büyükşehir belediyeleri ile önemli süreç yürütüyoruz. Bölgenin kalkınmasının sağlanması için üretim ve istihdam odaklı projelere kaynak aktarıyoruz."

Turizmle ilgili projelerde iç ve dış turizme konu olabilecek destinasyonların desteklenmesini önemsediklerinin altını çizen Gültekin, "Klasik sokak sağlıklaştırması veya çevre düzenlenmesi değil, turizme konu olmasını istiyoruz. Yani biz imarını yaptık, destinasyonu oluşturduk, bu destinasyonun hem iç hem de dış turizme hitap etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gültekin, uyguladıkları projelere değinerek, "Artvin Ardanuç'taki Cehennem Deresi Kanyonu var, mesela burada yaptığımız çalışmalar ciddi ses getirdi. Orası biraz iç bölgede yani sahille kıyaslandığında insan hareketliliği az olan bir bölge gibi gözükse de turizme ciddi bir hareketlilik getirdi. Bunun gibi birçok proje sayabiliriz." dedi.

Ordu'da uygulanan Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında üreticilere eğitim, organik yem fabrikası, soğuk hava deposu ve paketleme destekleri verdiklerini aktaran Gültekin, tüm bunların sonucunda şu anda üretilen yumurtaların Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satıldığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Ordu'dan Dubai ve Katar'a da yumurta satıldığına dikkati çeken Gültekin, bunların 5-6 yıllık bir süreç içerisinde gerçekleştiğini kaydetti.

"YERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM OLSUN İSTEDİK"

Hakan Gültekin, seracılık projeleri ile sebze ve meyve üretimine de katkı sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sebze ve meyve genelde nereden geliyor? Adana, Mersin ve Antalya. Biz dedik ki bu bölgede yağışlı gün sayısı fazla, bunu göz önüne alarak seracılığı bu bölgede geliştirelim, yerinde üretim ve tüketim olsun. Şimdi birçok ilde hem belediyeler hem de Tarım ve Orman müdürlükleri üzerinden vatandaşlarımıza sera dağıtımı yaptık. Vatandaş artık seralarda ürettiği sebze ve meyvelerle marketlerde ve piyasada satış yapacak potansiyeli oluşturdu. Bu bizim için başlangıç ve sonuç açısından değerlendiğimizde üretim var, istihdam var, ticari geliri olan bir yapı da oluşturduk."

Bu yıl için 430 milyon civarında rakamın yatırım programında onay beklediğini dile getiren Gültekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız DOKAP'ın, DAP'ın, GAP'ın ve KOP'un projelerini önemsediklerini ve proje desteklerini artıracaklarını söyledi. DOKAP'ın 2023 yılı için hedefini 1 milyar lira olarak koyduk, inşallah ek bütçemizle bu rakamları 11 ilimize kazandıracağız. 'Nitelikli projeleri destekleyeceğiz, onları desteksiz bırakmayacağız.' şeklinde kendimize hedef koyduk." dedi.

Etiketler : dokap doğu karadeniz projesi kalkınma
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