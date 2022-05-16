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16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:49:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:49:00

Doğu Akdeniz kritik görev! Tarih belli oldu

Kaynak: Sabah

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7'nci nesil sondaj gemisi 74 günlük yolculuğunu bu hafta tamamlıyor. Derin deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip yeni gemi, 19 Mayıs günü Mersin Taşucu Limanı'na gelecek. İki aylık çalışmanın ardından gemi, temmuzdan itibaren Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak. İsrail gazının Türkiye üzerinden geçmesi planlanan dönemde yeni gemi görev yapacak.

Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan yeni sondaj gemisi Tunus açıklarında seyrediyor. Geminin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olmasıyla 74 günlük yolculuk son bulacak.

İLK GÖREV TEMMUZ'DA

Doğu Akdeniz'de görev yapacak olan yeni nesil gemi Akdeniz'deki derin deniz arama ve tarama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor

7 METRE DALGADA BİLE OPERASYONA DEVAM

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. Geminin 65 metre yüksekliğindeki iki kulesi bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 7'nci nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarına devam edebiliyor.

İSRAİL GAZI TAŞINIRKEN GÖREVDE

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Avrupa'da yeni alternatif arayışları devam ediyor. İsrail gazı seçenek olarak değerlendirilirken güzergahının da Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye olması planlanıyor.

Anlaşma sağlanır ve İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırıl

Etiketler : doğal gazı Rusya-Ukrayna gerilimi Doğu Akdeniz
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