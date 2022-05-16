Doğu Akdeniz kritik görev! Tarih belli oldu

Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan yeni sondaj gemisi Tunus açıklarında seyrediyor. Geminin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olmasıyla 74 günlük yolculuk son bulacak.

İLK GÖREV TEMMUZ'DA

Doğu Akdeniz'de görev yapacak olan yeni nesil gemi Akdeniz'deki derin deniz arama ve tarama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor

7 METRE DALGADA BİLE OPERASYONA DEVAM

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. Geminin 65 metre yüksekliğindeki iki kulesi bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 7'nci nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarına devam edebiliyor.

İSRAİL GAZI TAŞINIRKEN GÖREVDE

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Avrupa'da yeni alternatif arayışları devam ediyor. İsrail gazı seçenek olarak değerlendirilirken güzergahının da Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye olması planlanıyor.

Anlaşma sağlanır ve İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırıl