Doğalgaz ithalatında Azeriler Rusya'yı geride bıraktı
Türkiye pazarında Azerbaycan'ın doğalgaz tedariğinde Rusya'yı geride bıraktığını belirten Rus uzman, "Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa pazarlarına sunduğu gaz, Rusya'ya ciddi bir rekabet getiriyor." dedi.
PRUE Finansal Yönetim Bölümü Doç. Plehanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerine ilişkin EADaily'e değerlendirmelerde bulundu.
RUSYA, TÜRKİYE'DEKİ PAYINI KAYBEDİYOR
Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya yönelmesinin ekonomik ilişkilerin gelişmesini biraz karmaşıklaştırdığını belirten Rus uzman, "Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa pazarlarına sunduğu gaz, Rusya'ya ciddi bir rekabet getiriyor. Türkiye pazarında Azerbaycan, doğalgaz tedariğinde Rusya'yı geride bıraktı. Rusya bu pazardaki payını kaybediyor, gelir kaybediyor, tabi ki bundan hoşlanmıyor." dedi.
(Star.com.tr)
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