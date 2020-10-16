  • BIST
    1189.18
  • Dolar
    7,9507
  • Euro
    9,3162
  • Altın
    487,7730
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsanlığı bekleyen tehlike! Çarpışmanın eşiğinden dönüldü
İki ülke arasında stratejik ortaklık! Zelenskiy Türk SİHA'ları için bir kez daha Türkiye'ye geliyor
KALKA hizmete sunuldu! 5 bin metreye kadar algılıyor
7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 895 kişi öldü
Bakan Varank: İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik
Bacanağı ile baldızını öldürdü! "Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım"
İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
Bakan Koca: İstanbul ve Bursa'da vaka sayılarında artış eğilimi var
Cezaevinden çıktı, 1 haftada "en güçlü kişi" oldu!
Elon Musk faturaları ödemedi TESLA'nın suyu kesildi
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Eylül artık Ağustos olacak! Doğal afet sayılmalı
Grip aşısı için tarih uyarısı!
Slovenya'dan 'seyahat sınırlaması' kararı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı
Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist Adana'da kıskıvrak yakalandı
Haydut Ermenistan'a büyük şok! Paralı askerler savaşmayı reddetti
Yargıtay'dan flaş Whatsapp kararı! Delil niteliği taşıyacak
Zehir tacirlerine Eskişehir'de operasyon! 5 gözaltı...
ABD'de gözaltına alındı
HDP Türkiyeleşti mi?
Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda büyük heyecan
16 Ekim 2020 Cuma 09:59:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 09:59:00

Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda büyük heyecan

Kaynak: DHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama merakla beklenirken doğal gaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hummalı çalışma devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (cumartesi günü) Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama çevre sakinlerinde büyük heyecan yaratırken doğal gaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hummalı çalışma devam ediyor.

DHA'da yer alan habere göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı'ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.

ZONGULDAK'A BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Başkan Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Kentte büyük sevince neden olan doğalgaz rezervi için Fatih gemisinin devam eden çalışmaları da ilgiyle takip edildi. Cumhuriyetin kurulmasında ve ülke sanayini gelişmesinde taşkömürü üretimiyle önemli misyon üstlenen Zonguldak'ta, bulunan doğalgaz rezervinin kentte de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

"BUNLAR ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ"

Doğalgaz bulunmasının güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yaman Ayözger, "Ülkemizin doğal zenginliklerinin çıkarılması elbette iyi bir şey. Yalnız doğalgaz değil, kömürün de çıkarılması lazım. Doğalgaz gibi onun da çıkarılması lazım. Bunlar ülkenin zenginliği" dedi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER