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04 Kasım 2021 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 14:35:00

Doğal gaz müjdesi: Vatandaşın cebine yansıyacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerjide fiyat artışlarını konutlara en az yansıtan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, 'Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını hazineden karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz.' dedi. Dönmez, 'Dün Sayın Cumhurbaşkanımız 'çok güzel bir müjde vereceğim' dedi. Bu sadece devlet kasasına değil, vatandaşımızın kasasına da doğrudan yansıyacak bir durum.' diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, doğalgaz depolarının kapasitesini artırdıklarını söyleyerek, "Biz bu sene doğalgaz ve elektrikte bir arz sıkıntı yaşamadan kapatmış olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Piyasalar dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Hızlı bir küresel toparlanma ve enerji ürünlerine olan talep, emtia piyasasına talebi artırdı ve bunun arzını yapan sektörler de ani artış talebini karşılayamadığı için ciddi sıçramalar oldu.

"PETROL FİYATLARI 80 DOLARI GEÇTİ"

Petrol fiyatları 40 doların altına indiği dönemleri yaşadık geçtiğimiz sene. Doğalgaz spot piyasada 100-150 doları gördü. Kömür fiyatları da öyle. Petrol fiyatları 80 doları geçti.

Doğal gaz fiyatları bin metreküpü 1000 doların üzerine çıktı. Bunun anlamı şu yani bin metreküpü için 1 dolar minimum bedel ödüyorsunuz. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu 40 dolar 270 doları gördü.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez DOGALGAZ
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