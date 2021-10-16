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16 Ekim 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 12:00:00

DMO 5 milyon doz aşı satın alacak

Kaynak: AA

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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacına binaen 5 milyon doz aşı alımı için ihale düzenleyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, DMO, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 2 milyon doz pediatrik hepatit B, 1,5 milyon doz pediatrik hepatit A, 1,5 milyon doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı alacak.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye konu aşılar iç piyasadan temin edilecek.

4 ADET AMBULANS ALINACAK

DMO, ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 adet otomatik vites turbo dizel 4x2 panelvan tipi özel donanımlı ambulans alacak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 bilgisayarlı tomogrofi cihazı için de ihaleye çıkılacak.

Etiketler : devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü aşı ambulans resmi gazete
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