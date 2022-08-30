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30 Ağustos 2022 Salı 12:37:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 12:37:00

Diyarbakır'dan Hollanda'ya yıllık 50 bin metrekare temperli cam ihraç ediliyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ham maddeyle üretilip yurt içi ve dışında piyasaya sunulan dayanıklı (temperli) camlar, özellikle Hollanda'da sera yapımında kullanılıyor.

Yüksek derecede ısıtma ve soğutma tekniğiyle normal camlara göre yaklaşık 10 kat daha güçlendirilen temperli camlar, güvenlik ve iklimsel önceliğin dikkate alındığı sera, kış bahçeleri ve cam binalarda tercih ediliyor.

Diyarbakır'da cam üreten firmanın yönetim kurulu üyesi Çetin Yaşar, AA muhabirine, fabrikada günlük 2 bin, yıllık ise yaklaşık 700 bin metrekare cam üretimi yaptıklarını söyledi.

Üretimlerinin güvenlik camı olarak kullanıldığını ve normal camlara göre 10 kat daha güvenli olduğunu belirten Yaşar, "Bu cam 850 derece fırında pişiyor ve sonra şokla sertleştiriliyor. Sertleşen cam temperlenmiş oluyor. Cephelerde, seracılıkta, kış bahçelerinde kullanıldığı zaman dışarıdan gelen darbelere, değişen ısıya, güneş ışınları ve soğuk havaya karşı her zaman dayanıklı oluyor." dedi.

Hollanda'ya 50 bin metrekare temperli cam gönderiliyor

Hem iç hem de dış piyasa için cam üretimi yaptıklarını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Hollanda seracılıkta kendini aşmış bir ülke. Hollanda'dan sera camına yoğun bir talep var. Şu anda ürettiğimiz camlar da sera camı. Hollanda'ya haftalık iki tır cam sevkiyatımız var. Yıllık 50 bin metrekare cam yapıyor. Hollanda ağımız şu anda çok fazla geniş. Diğer ülkelere de ihracatımız var fakat ağırlıklı Hollanda'ya çalışıyoruz."

Kullanılan ham maddenin yerli üretim olduğunu vurgulayan Yaşar, Hollanda'ya yapılan ihracatla ülke ekonomisine yıllık 15 milyon avro girdi sağladıklarını ifade etti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da cam üretiminde Türkiye'de önde gelen firmalardan birinin Diyarbakır'da yer almasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Firmanın hem Diyarbakır ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katma değer sağladığına işaret eden Fidan, "Biz bu tür firmalarımızın üretim ve ihracat rakamlarını artırmaları için gerekli altyapı ve geliştirme projelerini hayata geçiriyoruz." dedi.

Etiketler : temperli camlar Çetin Yaşar Diyarbakır
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