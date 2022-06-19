VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'dan kışkırtıcı adım
Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi
Plastik atıklardan ürettikleri pet levha ve ham maddeleri 50 ülkeye ihraç ediyorlar
Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hedefi, zirve
Sporu sevdirebilmek için çocuklarıyla birlikte antrenman yapıyorlar
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a mutlak çoğunluk lazım
Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani
PKK İsveç'i boşa düşürdü
"Türkiye uzun süredir birçok ülkeye yol gösteriyor"
Türkiye'den kritik anlaşma imzalar atıldı
Türkiye'den dev hamle: Yeni aşamaya geçtik!
Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başına gitti
Türkiye, 2022'deki kritik adımlarla iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
Türkiye, 2022'deki kritik adımlarla iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı
Savaşın sürdüğü Ukrayna'da çiftçiler buğday satmakta zorlanıyor
9. Ana Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vererek vatana hizmet ediyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde finalde
Kapadokya'da gün batımında ATV safari
19 Haziran 2022 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 14:20:00

Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da, kırmızı mercimeğin hasadı sürüyor.

Diyarbakır'da çiftçilerin hububata göre girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle bu yıl yöneldiği kırmızı mercimekte geçen seneye oranla ekim alanı yüzde 35 artarak 732 bin dekara çıktı.

Üreticilerin nisan ayında yağış azlığı sebebiyle yaşadığı kuraklık endişesi nisan sonu ve mayıs ayındaki yağışla yerini sevince bıraktı.

Aylarca verilen emeklerin ardından hasadına başlanan kırmızı mercimek verimiyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.

"İnşallah rekoltede yine Türkiye'de birinci sıraya yerleşeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilde aralıksız devam eden mercimek hasadının yüzde 80 gerçekleştiğini, nisan ayında yağış azlığından dolayı lokal bazı alanların dışında kalan büyük alanda verimlerin uzun yıllar ortalamasına yakın olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen kırmızı mercimek bakımından kuraklık nedeniyle ikinci sıraya gerileyen ilin, hasat sezonu sonunda tekrar en fazla mercimeği üreten il konumuna gelmesini beklediklerini dile getiren Atalar, verim tespit çalışmalarının arazide sürdüğünü, farklılık gösteren alanlar olduğu için çalışmalar bittiğinde sonucun ortaya çıkacağını belirtti.

Atalar, şöyle konuştu:

"Bu yıl mercimek ekim alanımız yaklaşık yüzde 35 arttı. Dolayısıyla rekoltemiz de buna göre yükselecek. Çiftçimiz hasattan oldukça memnun. Bugüne kadar yaptığımız verim tespit çalışmalarında bölgesel ortalama dekara 100 ile 200 kilogram arasında. Verime göre 110-120 bin ton civarında bir rekolte gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Beklentinin üzerinde verim alan çiftçiler memnun

Bismil ilçesinin kırsal Işıklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Advan Kaplan da geçen yıl 300 dönümlük tarlasında buğday ürettiğini ve kuraklıktan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Bu yıl hububata göre girdi maliyetlerinin düşük olmasından dolayı tarlasının tümüne kırmızı mercimek ektiğini aktaran Kaplan, "Allah'a şükür verimler iyi. Nisan ayı kurak geçti. Böyle olunca da dekar başına beklentimiz 100-110 kilogramdı. Allah'a şükür nisan ayının sonu ile başlayan yağmurlar sayesinde şu anda dekara 170-180 kilogram verim alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, şu an için verim ve fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

Üretici Mehmet Yıldırım ise yaklaşık 900 dönümde ektiği mercimekte hasat yaptığını söyledi.

Geçen yılki kuraklıktan dolayı tarlasından dekara 70 kilogram verim aldığını belirten Yıldırım, nisan ayı sonu itibarıyla başlayan yağışla rahat nefes aldıklarını ifade etti.

Yıldırım, yağıştan sonra kuraklığı atlattıklarını kaydederek, "Şu anda dekara 180-190 kilogram ürün alıyoruz. Çok güzel, bu Allah'ın rahmetidir. Geçen yıla göre verim de fiyat da iyi." dedi.

Etiketler : Tarım ve Orman İl Müdürü KIRMIZI MERCİMEK Advan Kaplan
16 yıl sonra farklı yorum

16 yıl sonra farklı yorum
Almanya çıkarması

Almanya çıkarması
Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi

Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi
Önce tatil sonra film

Önce tatil sonra film
Uyan Alim'i yorumladı

Uyan Alim'i yorumladı
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Yeşil beyaz gece

Yeşil beyaz gece
Hatıra selfisi

Hatıra selfisi
Açılış şıklığı

Açılış şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX