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22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:45:00

Dış ticarette Türk bayraklı gemilerin kullanımı artıyor

Kaynak: AA

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Türk bayraklı gemilerle taşınan dış ticarete konu yük miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarak 2 milyon 922 bin tona, konteyner miktarı da yüzde 15,2 artışla 90 bin 201 TEU'ya yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından derlenen bilgilere göre, haziranda dış ticaret taşımaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 33 milyon 722 bin 433 ton oldu.

Bu yıl haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu yükün yüzde 8,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Geçen ay Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı, 2 milyon 922 bin 48 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon 800 bin 385 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi.

Ocak-haziran dönemine bakıldığında ise dış ticaret taşımaları, 194 milyon 518 bin 498 ton oldu. Bunun 14 milyon 375 bin 119 tonu Türk bayraklı gemilerle taşındı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 939 bin 905 ton olarak hesaplandı. Böylece yılın ilk altı ayında, Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı da yüzde 3,1 arttı.

Yılın ilk yarısında Türk bayraklı gemilerle taşınan yük cinslerine bakıldığında, makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler dikkati çekti. Bu yük cinsinden ilk altı ayda 7 milyon 936 bin 648 ton yük, Türk bayraklı gemilerle taşındı. Bunu 2 milyon 718 bin 837 ton ile petrol ürünleri takip etti. Diğer kategorilerde 1 milyon tonun altında taşımalar gerçekleşti.

DIŞ TİCARETE KONU KONTEYNERLERİN YÜZDE 10,7'Sİ TÜRK BAYRAKLI GEMİLERLE TAŞINDI

Haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 841 bin 420 TEU konteynerin yüzde 10,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Geçen ay Türk bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 90 bin 201 TEU, yabancı bayraklı gemilerde elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı ise yüzde 0,1 yükselerek 751 bin 219 TEU oldu.

Ocak-haziran döneminde ise dış ticarete konu elleçlenen konteyner miktarı 4 milyon 737 bin 340 TEU olurken, bunun 483 bin 463 TEU'su Türk bayraklı gemilerle taşındı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış gösterdi.

Bu dönemde, Türk bayraklı gemilerle taşınan konteynerlerin 298 bin 621 TEU'su dolu, 184 bin 843 TEU'su boş olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : türk bayraklı gemi dış ticaret konteyner
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