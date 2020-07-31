  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9786
  • Euro
    8,2655
  • Altın
    443,3540
İstanbul
20 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'ye karşı yeni hazırlık peşindeler!
Güney Kıbrıs'tan Putin'e çağrı: Türkiye'yi ikna edin
"Gel kurban olduğum"
Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak
İsrail'e özel uygulama! Netflix'ten 'uygunsuz içerik' hamlesi
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'tan çok çarpıcı Erdoğan açıklaması
Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi
Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Kurban Bayramı kutlanıyor
Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü
Malatya'da bayram sabahı korkutan deprem
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
ABD'de görevli Türk binbaşı Hüseyin Kurtdere'den korkunç cinayet!
On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1129, Meksika'da 639, Hindistan'da 779 kişi hayatını kaybetti
86 yıl sonra ilk bayram hutbesi okundu
"Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı
Ayasofya şaşkınlığı: 'Bunlar nasıl fark edilmemiş?'
BM Libya'daki çatışmalarda kayıpların yüzde 173 arttığını bildirdi
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek
31 Temmuz 2020 Cuma 12:04:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 12:04:00

Dikkat! Yeni bir algı peşindeler! Raftan indirecekler...

ABONE OL

Spekülatörler yine iş başına geçti. Eski haberlerle doları 6,85'ten 6,97'ye çıkartanlar, yeni senaryolar için hazırlığa başladı. Uzmanlar, gelecek dönemde piyasaları karıştırmak için Batı medyasında “Türkiye ABD ile swap yapmadı”, “Yabancı yatırımcı Türkiye ile ilgilenmiyor” gibi birçok haberin yazılabileceğini söyledi.

Türk piyasalarında yaşanan oyunlara yeni dalga uyarısı yapıldı. Türkiye’nin büyüyen ekonomisiyle gelişmiş birçok ülkeyi geride bıraktığını belirten uzmanlar, ekonomide dalgalanma yaratmak için spekülatörlerin yeniden iş başına geçtiğini söyledi. Özellikle döviz kuru üzerinden Türk ekonomisine zarar vermek isteyenlerin son dikkat çekici oyunu dolar üzerinden gözlendi.

27 Temmuz Pazartesi günü eski haberleri, konuları yeniymiş gibi gündeme getirip, doların daha da yükselmesine çalışanların sevinci kursağında kaldı.ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye yaptırım kararının kabul edildiği yönündeki haberle dolar 6,85’ten 6,97’ye kadar yükseldi. Ancak haberin yeni olmadığı 1 hafta önce olduğu ve her yerde yer aldığının anlaşılmasının ardından dolar yeniden 6,85 seviyelerine döndü.

Uzmanlar önümüzdeki günlerde bunun gibi olayların daha çok görülebileceğine dikkat çekti. Ekonomiyi kaosa sürüklemek isteyenlerin hafif bir kıpırdanmayı fırsata çevirmeye çalıştığına dikkat çeken uzmanlar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu tür insanlar nasıl panik yaratabiliriz, ateşi nasıl körükleyebiliriz onun hesabını yaparlar. Doların biraz hareketlendiği dönemlerde senaryo hep aynı. Eski haberleri, konuları yeniymiş gibi gündeme getir, doların daha da yükselmesine çalış. Batı basını eski dosyaları şimdiden raftan indiriyor.

RAFTAN İNEN HABERE DİKKAT

Yenişafak'ın haberine göre, Önümüzdeki günlerde Türkiye’de olumsuz hava yaratmak, panik çıkarmak üzere birbiri ardına haberler gelecektir. “Türkiye ABD ile swap yapmadı”, “yabancı yatırımcı Türkiye ile ilgilenmiyor” gibi ve bunun türevleri şeklindeki haberleri Batı basınında sıkça görebiliriz. Artık senaryo yazma becerilerine bağlı olarak ne bulabilirlerse yazacaklardır. Yani içerde negatif etkiyi ne kadar artırırsak kardır mantığıyla Batı medyası ellerinde ne varsa Türkiye aleyhine yazıp çizmeye başlayacak.”

ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ

Yakın zamana kadar kirli ellerdeki TL’yi neredeyse sıfıra indirdiklerini hatırlatan uzmanlar, “Eskiden bizim taşımızla bizim kuşumuzu vururlardı. Kirli elleriyle TL’yi tank tüfek gibi kullanır Türkiye üzerinde operasyon yapabilirlerdi. Halk ne kadar farkında bilemiyorum ama Şimdiki ekonomi yönetimi ülkenin bekası açısından Türkiye’ye çok büyük bir armağan verdi. Kirli ellerdeki TL’yi neredeyse sıfıra indirdi. Bu sayede Türkiye gerçek gücünü kullanıp Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de masaya oturup dışarıdan kur operasyonu yemeden kendi geleceğini belirleme imkanına sahip olabiliyor. Eskiden Türkiye kafasını kaldırsa hemen dayak yerdi. Şimdi yine aynı filmi çevirmek isteyen güçler son kozlarını kullanmaya çalışıyorlar. Eskiden on birim ile yapabildiklerini bugün bir birim ile yapmaya çalışıyorlar. Ellerindeki silah yeterli olmayınca da suyu bulandırmak için batı medyasını kullanıyorlar” ifadelerini kullandılar.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10,7 artarak 99,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 yükselerek 66,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 artışla 94,6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2,7 azalarak 60,9 değerine geriledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER