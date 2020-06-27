Dikkat çeken açıklama: Altın almak için o tarihi bekleyin!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düğünler ertelendi, düğün salonları ise uzun bir süre kapalı kaldı. Mart ayının ortasında getirilen kısıtlama 3,5 ay aradan sonra kalktı. 1 Temmuz itibariyle düğün salonları tekrar kapılarını düğün yapacaklara açacak, ertelenmiş olan düğünler de sosyal mesafe kuralları içinde yapılacak.

Altının dünya genelinde değer kazanması en çok düğün yapacak ya da altın borcu olanları tedirgin etti. 2020 yılına 291 lira seviyesinden başlayan altının gramı virüs salgının da etkisiyle tüm zamanların rekoru 396 liraya kadar yükselmişti. Şu sıralar 388 lira seviyesinde alıcı bulan gram altındaki seyiri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e sorduk. Yükselişlerin kalıcı olmayacağı tahmininde bulunan Memiş, “Ons fiyatında bin 630-bin 768 dolar, altının gram fiyatında 340-370 lira aralığını takip edeceğim” dedi.

KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK

Altın alım zamanını kaçırmış, eline yeni nakit geçmiş veya ilk kez altın yatırımına başlayacak olan vatandaşlara kademeli alım tavsiye eden Memiş, yüzde 25’lik dilimler şeklinde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerinin iyi alım seviyeleri olacağını belirtti. Memiş, orta ve uzun vadede altının, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam edeceğine işaret etti ve şunları söyledi: “2009-2019 yılları arasında altın, yüzde 426’lık getiriyle diğer yatırım araçları arasında birinciliği elden bırakmadı. Merkez bankalarının düşük faiz politikaları, virüs salgını endişesi, jeopolitik riskler ve gelecekte öngöremediğimiz sürpriz gelişmeler, altın fiyatlarının değer artışlarını destekleyecek.”

TEMMUZ AYINDA FİYATLAR GERİLEYECEK

Dünyada düğünlerden kaynaklı fiziki altın talebinin bu aylarda artacağına dikkat çeken Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Temmuz ayında altın fiyatlarında agresif yükselişler beklemiyorum. Bugünkü şartlarda altın talebini artıracak nedenler yok. Düğün yapacak veya altın borcu olan vatandaşlarımızın Haziran ayının ilk haftasında gördüğü gibi dünya ekonomileri normalleştikçe fiyatlarında normalleştiğini görecek. Mayıs ayında 396 lira olan altının gram fiyatı, Haziran’ın ilk haftasında nasıl 364 liraya gerilemişse, Temmuz ayında da gerilemeye devam edeceğini öngörüyorum. Kısa vadeli beklediğim bu düşüşler, iyi alım fırsatları sunacak. Çünkü önümüzdeki aylarda altın fiyatlarında yükselişler sürecek. Altının ons fiyatı bin 860 dolar, altının gram fiyatı 420 lira seviyeleri görülürse piyasalar için sürpriz olmaz."

KURDELA YERİNE ŞEFFAF POŞET

İslam Memiş, aldıkları yeni önlemlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Altın takılar bu yıl artık damat ve gelinin boynunda asılan kurdelalara takılmayacağından hediye kutularına bırakılacak. Takı hassasiyeti olan vatandaşlar için özel paketler hazırladık. Yani kim kime ne takmış belli olsun diye takıları şeffaf babet poşetlere koyarak üzerine isminin yazıldığı etiketler yapıştırıyoruz. Bu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Düğün sonrası şu şunu takmış, sahte takmış, değersiz takmış vs tartışmaların önüne geçilmiş oldu.” Haziran ayında altının geri dönüşümünde hızlanma olduğunu ifade eden Memiş, “Yani düşük kredi faiz oranlarını fırsat gören vatandaşlar, yastık altındaki altınlarını bozdurarak konut almaya yöneldiklerini gördük” dedi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK