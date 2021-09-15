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15 Eylül 2021 Çarşamba 14:24:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 14:59:00

'Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu' oluşturuldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturarak Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesinde bir sonraki aşamaya geçti.

TCMB'den yapılan duyuruda, Banka'nın, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanmasıyla başlayan sürecin, teknoloji paydaşlarının katılımıyla bir sonraki aşamaya taşındığı aktarılan duyuruda, "Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri, teknoloji paydaşlarının katılımıyla yakın iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturmuştur." denildi.

Duyuruda, projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesinin planlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında, TCMB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası AR-GE projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır. TCMB'nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir."

Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespitinin amaçlandığı vurgulanan duyuruda, birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Etiketler : dijital türk lirası işbirliği platformu tcmb merkez bankası dijital para türk lirası
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