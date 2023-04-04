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04 Nisan 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 12:00:00

Devlet varlık fonları 2022'de 1 trilyon dolar değer kaybetti

Kaynak: AA

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Geçen yıl devlet varlık fonlarının değeri 10,6 trilyon dolara gerilerken, bu fonların çeşitli sektörlerdeki yatırımları 152,5 milyar dolar oldu.

Devlet varlık fonları, geçen yıl 1 trilyon dolarla ilk kez değer kaybına uğradı.

400'ün üzerinde devlet varlık fonunu takip eden veri platformu Global SWF'nin raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle artan petrol fiyatları ve enflasyonun ekonomik etkileri, devlet eliyle yatırım yapan fonlar için de 2022'nin zor geçmesine neden oldu.

Geçen yıl devlet varlık fonlarının değeri 1 trilyon dolar azalarak 10,6 trilyon dolara geriledi. Devlet varlık fonları 2022'de ilk kez değer kaybı yaşadı.

Öte yandan, kamu emeklilik fonlarının değeri de 1,3 trilyon dolar azalarak 20,8 trilyon dolara geriledi.

Devlet varlık fonlarının 2022'deki yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 152,5 milyar dolar, kamu emeklilik fonlarının yatırımı ise yüzde 9 azalışla 108,6 milyar dolar oldu. Böylece devlet varlık fonları ve kamu emeklilik fonlarının toplam yatırımı 261,1 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu yatırımların yüzde 20'sini gayrimenkul, yüzde 18'ini teknoloji, yüzde 17'sini altyapı, yüzde 17'sini finans ve yüzde 9'unu tüketici odaklı yatırımlar oluşturdu. Yatırımların kalan yüzde 19'luk kısmı ise sağlık, endüstri ve enerji sektörlerine yapıldı.

Singapur Hükümeti Yatırım Kurumu (GIC), 40,3 milyar dolarla 2022'nin en fazla yatırım yapan devlet varlık fonu olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : devlet varlık fonu global swf ekonomi

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