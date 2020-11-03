Devlet desteğiyle muz üreticisi oldu

29 yaşındaki Fatma Memnune Arslan, "Bir yıl önce serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sıfırdan başlayıp kendi işimi kurdum. Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kurmak istiyorum" diye konuştu.

