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28 Ağustos 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 13:30:00

Devlet desteğinden yararlanan bal üreticisi rekolte beklentisini 10 tona çıkardı

Kaynak: AA

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Sivas'ta doğup büyüdükleri köyde yaklaşık bir asır önce arıcılığa başlayan Doğan ailesinin meslekteki son temsilcisi 49 yaşındaki Hakkı Doğan, devlet desteğiyle hem kovan sayısını hem de bal üretimini artırdı.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere köyünde yaşayan 5 çocuk babası Hakkı Doğan, 1983 yılında 10 yaşındayken babasının yanında arıcılığa başladı.

Dedesi de yıllarca bu meslekle uğraşan Doğan'ın bu hevesi zamanla tutkuya dönüştü.

Doğan, takip eden yıllarda Ordu'dan köye arıcılık yapmak için gelen bal üreticilerinin yanında da çalıştı.

Mesleğin püf noktalarını tamamen öğrenen Doğan, 1994 yılına kadar babasıyla arıcılığa devam etti. Aile, bu tarihte Sivas merkeze göç edince Doğan, arılardan uzak kaldı.

Bu süre içinde babası vefat eden Doğan, farklı mesleklerde çalıştıktan sonra 2013'te doğup büyüdüğü köyde tekrar arıcılığa başladı.

Ata mesleğini sürdürmekte kararlı

Hakkı Doğan, AA muhabirine, yaklaşık bir asır önce başlayan ata mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

19 yıl aranın ardından arıcılığa 2013'te 20 kovanla tekrar başladığını anlatan Doğan, "5 çocuğum var ve onların geçimini bu meslekle sağlıyorum." dedi.

Eşi ve çocuklarının katkısıyla arıcılıkta her geçen gün daha başarılı olduğunu vurgulayan Doğan, "Çocuklarımdan üçü okula gidiyor. Biri şimdi asker, diğeri de üniversiteyi yeni bitirdi. Onlar da bu süre içerisinde bana taşımada, nakliyede, yüklemede, mum yapmada, çıta çakmada, yemlemede, bal çekiminde ve poşetlemede yardımcı oldular." diye konuştu.

Doğan, 2020'de devlet desteğinden yaralanmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurduğunu belirtti.

Yüzde 55'i hibe, 550 kovan desteğinden 2021 itibarıyla yararlanmaya başladığını aktaran Doğan, şu an 450 kovanda bal üretimine devam ettiğini, gelecek yıl arılarını kovanların tamamına yayacağını söyledi.

"450 kovandan yaklaşık 10 ton bal bekliyorum"

Doğan, TKDK desteğinin kendisine çok iyi geldiğini dile getirerek şunları anlattı:

"2013 yılında 20 kovanla bu işe başladığım zaman yaklaşık 600 kilogram bal üretiyorduk. Sonradan mesleği de çok sevdiğimi için hem arı sayısını artırdım hem de arı ticaretine başladım. Şu anda 450 kovandan yaklaşık 10 ton bal bekliyorum. Eskiden kovanlarım farklı olduğu için birbirine uyum sağlamıyordu. Arılar kovanlardaki balı yağmalıyordu. Taşımacılıkta da sıkıntı çekiyordum, bazı arılar kaçıyordu. Şu anda hepsi bir düzende olduğu için çok rahatım, devletimizden Allah razı olsun."

Arıcılık tutkusunun hiçbir zaman geçmediğini dile getiren Doğan, "Bu sevda, bu aşk bende hiç bitmedi, gittikçe de artıyor. İnşan eşine aşık olur ya ben de bu mesleğe o kadar aşık oldum. Kışın Sivas'tayım ama arılarıma kavuşmak için baharın ve yazın gelmesini dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gümüşdere köyü Hakkı Doğan Ordu
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