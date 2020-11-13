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13 Kasım 2020 Cuma 22:17:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 22:17:00

Dev ticaret anlaşması pazar günü imzalanacak

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İlk kez 2012 yıllında gündeme getirildi. 15 ülke, yıllar süren çalışmanın ardından dev ticaret anlaşmasına imza atma noktasına geldi.

Anlaşmaya dahil olacak Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin 10 üyesi, dünya nüfusunun üçte birini temsil ediyor.

EN BÜYÜK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Bu ülkeler bir araya geldiğinde, küresel ekonomide yaklaşık yüzde 30'luk paya sahip.

İmzalanacak anlaşma, dünyadaki en büyük serbest ticaret anlaşması olabilecek nitelikte.

Görüşmelere katılan Hindistan geçen yıl çekilme kararı aldı. Bu adımın gerekçesi; uygulamaya konacak düşük gümrük vergilerinden yerel üreticilerin zarar görmesi kaygısı.

15 ÜLKENİN TİCARET ANLAŞMASI PAZAR GÜNÜ

Anlaşmanın pazar günü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesi sonunda imzalanması bekleniyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın "Önce Amerika" söylemiyle geri çekilen tutumu, dev ticaret anlaşmasının tamamlanmasına hız kazandırdı.

Anlaşmanın, Washington’un yokluğunda bölgesel ticaret açısından Çin için bir fırsat olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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