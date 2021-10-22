Dev projede zorlu ve kritik aşama tamam

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanının kurulumundan sonra Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliğinin 8 metreden fazla artarak 36,65 metreye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, teknolojik bir süreç olan ve kurulumu zaman alan iç koruma kabuğu 4'üncü katmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç ile tasarım konumuna monte edilmesinin 13 saat sürdüğü kaydedildi.

Akkuyu NGS güç ünitelerinin reaktör binalarının çift koruma kabuğu ile donatıldığı vurgulanan açıklamada, betonarme dış koruma kabuğunun 9 şiddetinde deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğunun boru ve polar vinç girişleri için destek görevi gördüğüne de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede santralin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun dördüncü katmanı, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlıyor. Ekipman, her biri 12 bölümden oluşan iki ayrı katman olmak üzere, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğini taşıyor. İç koruma kabuğunun yapılış aşamasında 11,3 metre uzunluğa ve 4 metreden fazla yüksekliğe sahip olan bölümler birbirine kaynaklanarak bağlantı parçaları ve gömülü parçalarla donatılmış tek bir silindirik konstrüksiyon haline getiriliyor. Toplam ağırlığı 142 tonu bulan konstrüksiyonun, yüksekliği 8 metreyi aşıyor. Konstrüksiyonun çevre uzunluğu ise 138 metreyi buluyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, iç koruma kabuğunun dördüncü katmanının montaj işlemine ilişkin şunları ifade etti:

"1'inci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı tasarım konumuna yerleştirildi. Bu, iç koruma kabuğunun sonuncu silindirik katmanıdır. Sonraki aşamalarda kubbe kısmının ögeleri monte edilecek. Bu karmaşık mühendislik operasyonu, aylarca süren çalışmaların sonucu oldu. Nitekim katmanın ayrı ögelerden oluşan ön kurulumu da 84 gün sürdü. Bundan sonra, 3'üncü ve 4'üncü katmanların kaynağı, nakliye geçidinin ve personel geçidinin ögeleri de dahil olmak üzere gömülü parçaların güçlendirilmesi ve montajının yapılması gerekiyor."