Bakan Varank duyurdu...

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08 Mart 2021 Pazartesi 15:43:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 15:43:00

Dev akıllı telefon markası Oppo test üretimine başladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Bakan Varank, şu açıklamalarda bulundu:

Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yoğun gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

OPPO fabrikasının tam kapasite üretime geçmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor

Etiketler : bakan varank oppo akıllı telefon türkiye üretim
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