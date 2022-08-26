Milyonların borcu siliniyor

Dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunların çözümü için bir süredir üzerinde çalışılan paketin detayları netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün NTV'ye yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansıyan paket 6 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Çalışma kapsamında bu vatandaşların 9 milyona yakın dosyası icradan düşecek. Uygulamadan yararlanmak için başvuru süreci olmayacak. İcra dosyaları vatandaş tarafından herhangi bir başvuru yapılmaksızın silinecek.

DEVLET ÜSTLENECEK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu borçla arasında icra aşamasına gelmiş telefon, elektrik, su ve doğalgaz borçları da bulunuyor. Uygulama sırasında ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

Böylece 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

TOPLAM 30 MİLYAR

Bakan Nebati'nin verdiği bilgiye göre vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti. Nebati "Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" dedi.

4 BAKAN ORTAK ÇALIŞTI, MECLİS AÇILINCA YASALAŞACAK

'İcra paketi'nin hazırlıklarına Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla 1 ay önce başladı. Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelerak son şeklini verdi. Çalışma bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde netleştirildi ve sunum yapıldı. Hemen ardında da Adalet Bakanlığı'nca kanun çalışmalarına başlandı. Düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.