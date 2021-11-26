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26 Kasım 2021 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 11:22:00

Dertleri faiz artışı! Türkiye karşıtlarının dolar oyunu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Piyasalar sakinleşip, dolarda oynaklık azalmışken Goldman Sachs ve Deutsche Bank hâlâ Merkez Bankası'nın faiz artırmak zorunda kalacağını iddia ediyor. Siyasiler ve iş dünyası ise “Spekülatif ataklara maruz kalan Türkiye bu süreci de atlatacak.' açıklamasında bulunuyor.

Hükûmetin "düşük faiz" ve "üreterek büyüme" yönündeki yeni politikası bazı uluslararası çevreleri rahatsız etti. BAE ile yapılan anlaşmaların pozitif etkisi ve ilk paniklerin atlatılmasıyla birlikte dolar, dün de 12 liraya yakın seviyelerde sakin seyretti. Ancak bazı kuruluşlardan kur atağının devam etmesini öngören açıklamalar geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Söz birliği etmişçesine her biri çareyi faiz artırmakta bulduğunu açıkladı.

"TÜRK BANKALARI BASKI ALTINDA"

Goldman Sachs "Merkez Bankası, politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak, yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarabilir" açıklaması yaptı. Deutsche Bank, piyasaların TCMB'den gelecek 100 puanlık acil faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladığını iddia etti. Fitch yetkilileri de dolardaki artışın, döviz borçları sebebiyle risk olduğuna dikkat çekerken Türk bankalarının baskı altında bulunduğunu, yatırımcı algısında negatif unsurun güçlü olduğunu açıkladı. CitiBank, Türk bankaları için "Al" olan tavsiyesini "Nötr" olarak değiştirdi. Bloomberg Analisti Tomasz Noetzel, Türk lirasındaki değer kaybının çoğu banka için yönetilebilir olduğunu fakat tüm bankalar için bunun geçerli olmadığını söyledi.

İŞ DÜNYASI: AŞARIZ

Bu arada Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks; doların, olması gerekenden yüzde 30 yukarıda bulunduğunu, manipülatif hareketlerin yaşandığını, kurun 9,50 TL olması gerektiğini söyledi. Yaşanan bu gelişmeler iş dünyasının da yakın takibinde. MÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere baktığımızda; ihracat rakamlarında rekorlara imza atılan ve pandemi süreci fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren ülkemizin karşılaştığı bu durum, ekonomik verilerle örtüşmemektedir. Spekülatif ataklara maruz kalan Türkiye ekonomisinin bu hassas süreci, dün olduğu gibi bugün de bertaraf edeceğine inancımız tamdır" denildi.

Etiketler : Robin Brooks Uluslararası Finans Enstitüsü MÜSİAD manipülatif
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