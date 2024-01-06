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06 Ocak 2024 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 11:49:00

Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık hayvan dağıtıldı

Kaynak: TRT Haber

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremzede yetiştiricilere 909 milyon TL değerinde canlı hayvan ve arılı kovan dağıtıldığını duyurdu.

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Depremden etkilenen illerdeki yetiştiricilere toplam 909 milyon TL değerinde canlı hayvan ve arılı kovan bedelsiz olarak teslim edildi.

Teslim edilen hayvanlar arasında, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovan bulunuyor.

Etiketler : ibrahim yumaklı depremzede yetiştirici hayvan
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