Deprem yasası yolda! Kentsel dönüşümün önündeki engeller kalkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası" 15-16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin açılış konuşmasını yapacağı Deprem Şûrası'nda, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gündemiyle, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile ortak bir yaklaşım ve yol haritasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

DÖNÜŞÜM MODELLERİ MASAYA YATIRILACAK

Deprem risklerinin tüm yönleriyle ele alınarak dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi ve tavsiye kararlarının alınması hedeflenen Deprem Şûrası'nda kentsel dönüşümden konut arzına, dönüşüm sürecini geciktiren hukuki kararların çözümünden dönüşüm modellerine kadar birçok konu başlığı ele alınacak, yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı oluşturulacak.

Şûra'da, Türkiye'nin afetlere karşı güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu", "Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu", "Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu", "Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu", "Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu" ve "İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu" başlığında 6 ayrı komisyonun toplantısı gerçekleştirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK

"Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası"nda, "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu" kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ve deprem yasası çıkarılması adına çalışmalarını yürütecek.

Komisyonun, dönüşümün önündeki engellerin hukuki anlamda çözülmesi, kentsel dönüşümle alakalı mevzuatlarda gereken düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve kentsel dönüşüm sürecini mevzuat kapsamında hızlandırmaya yönelik atılması gereken adımlar ele alınacak.

İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜ

Olası Marmara depreminden en çok etkilenmesi beklenen İstanbul'un depreme hazırlığı ve dönüşümü doğrultusunda oluşturulan "İstanbul'da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu" gece-gündüz mesai yapacak. Komisyon, kamu ve özel sektör iş birliklerini masaya yatıracak süreci hızlandıracak.