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10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:47:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:47:00

Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe ayrıldı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin menkul malların bakım ve onarım giderleri için 4 milyar lira ödenek tahsis edildi.

TBMM'ye sunulan "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nden yaptığı derlemeye göre, Tarım ve Orman Bakanlığına 7 milyar 854 milyon 615 bin liralık ek bütçe ayrıldı.

Söz konusu ödenekten en yüksek payı, 4,5 milyar lira ile sulama birlikleri su kullanım bedeli desteği aldı. Bu kalemi 502 milyon 937 bin lira ile koruyucu giyim yardımı ve deprem kaynaklı tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 500 milyon lira ile deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine canlı hayvan alım desteği ve 440 milyon lira ile hayvan hastalıkları tazminatı ödemeleri takip etti.

Yurt içi borç verme (Tarıma dayalı ihtisas OSB) için 310 milyon 500 bin lira ve gayrimenkul sermaye üretim giderleri (afet bölgesi rehabilitasyon ve yeniden yapılandırılması) için 220 milyon lira kaynak ayrıldı.

DSİ'ye 11,4 milyar lira ek ödenek

Özel bütçeli kurumlar arasında yer alan DSİ'ye ise 11 milyar 450 milyon lira ek bütçe sağlanacak.

DSİ'ye ayrılan bütçede tarımsal sulama için ayrılan ödenek dikkati çekti. Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin menkul malların bakım ve onarım giderleri için 4 milyar lira ayrıldı. Bunu 2 milyar 835 milyon 291 bin lira ile tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin giderler ve 1 milyar 800 milyon 367 bin lira ile tarımsal sulama ve taşkın koruma faaliyetlerine ilişkin giderler izledi.

Tarımsal sulama ve içme suyu yatırımlarına ilişkin giderler için 538 milyon 284 bin lira, Yusufeli HES Projesi yapım giderleri için 500 milyon lira ek ödenek tahsis edildi.

Etiketler : TBMM' Yusufeli HES Projesi DSİ
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