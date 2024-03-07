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07 Mart 2024 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 09:57:00

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek ödemesi bugün başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından depremzede KOBİ'lere destek ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz.

15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yaptık.

Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz.Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız.

Etiketler : mehmet fatih kacır deprem bölgesi kobi destek ödemesi
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