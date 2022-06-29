VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'dan 'üçlü muhtıra' yorumu: Erdoğan'ın zaferi
Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi
Uganda'da milletvekilleri, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı
Doha'da başlayacak nükleer anlaşmaları canlandırma görüşmeleri son tur mu, yeni bir şans mı?
Eczacıbaşı'ndan sağlıkta stratejik "satın alma" adımı
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi!
Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde
Çekiçli cinayetin azmettiricisi maktulün iş ortağı çıktı
NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı
Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu
Avrupa basını 'Üçlü Muhtıra'ya 'Türkiye'nin başarısı' yorumlarıyla geniş yer verdi
Denizli'de nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor
Çin'de akaryakıt fiyatları petrolün varil fiyatının 130 doları aşması durumunda sübvanse edilecek
Emirhan'ın dünya şampiyonasındaki büyük başarısı
Serbest kalan yıldız futbolcular, Avrupa'daki transfer dönemini hareketlendirecek
Orta Doğu'da yeni jeopolitik düzene doğru
'Anna Karenina' İstanbul'da kapalı gişe oynadı
Başkan Erdoğan ile Macron bir araya geldi
Terör örgütü PKK Sincar'da köşeye sıkıştı!
Aday neden açıklanamıyor?
Benzin ve dizele veda tarihi
Suikast planı ellerinde patladı
Bakan Bozdağ'dan teröristlerin iadesine ilişkin açıklama
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:09:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 13:09:00

Denizli'de nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'de, uzun raf ömrü, tadı ve boyutuyla tüketici tarafından tercih edilen kayısıda bu sezon 4 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kentte son yıllarda narda çiçek dönemi ani iklim değişikliği nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticiler, 2015'ten itibaren alternatif aramaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat odalarının 2015'ten itibaren yürüttüğü çalışmalarla kayısı ön plana çıktı. Kayısıdan kısa zamanda olumlu dönüş alınınca bu ürün çiftçiler arasında yaygınlaştı. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere kentteki kayısı üretim alanı 1500 dekara kadar çıktı.

Yılda ortalama 4 bin ton kayısının üretildiği kentte hasat telaşı sürüyor. Kilogramı bahçede 10 liradan alıcı bulan kayısı, iç ve dış pazarda yerini alıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından dalından tek tek koparılan kayısı özel kutulara yerleştiriliyor. Kayısılar daha sonra kalite ve ağırlığına göre ayrılıp soğuk hava depolarında bekletiliyor.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, kentte üretilen kayısının tadı, özelliği ve uzun raf ömrüyle tüketici tarafından sık tercih edilmeye başladığını söyledi.

Kayısı çeşitliğinin gün geçtikçe arttığını, bunun da bölgenin mikro klima özelliğinden kaynaklandığını belirten Gemici, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 yıl önce kayısı üretimine başlandı. Narda özellikle çiçek dönemi oluşan soğuk hava çiftçileri zora soktu. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda nar yerine kayısı dikmeye başladık. Verim de iyi olunca kayısı üretim alanı arttı. Halen bölgede 4 çeşit kayısı var. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 75-80'ini ihracata gidiyor. 25 ülkeye ihracatımız var. Geçen yıl 3 bin 500 rekolte oluşmuştu bu sene 4 bin ton beklentimiz var."

Üreticilerden Feridun Özkan ise 2015'te nar bahçesi soğuktan etkilenince kayısıya yöneldiklerini anlattı.

Mayısta başlayan hasadın temmuzun ilk haftasına kadar devam ettiğini ifade eden Özkan, "Geçen yıl 44 gün sürdü hasat. Dalından taze koparılan kayısılar ön soğutmayla yurt dışına gönderiliyor. Birçok ülkeden ciddi talep geliyor. Bu yıl Rusya en başta gönderdiğimiz ülkelerden. Ayrıca Ukrayna'ya kayısı gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Türk çiftçisinin bilinçli, kaliteli ürün ürettiğini dile getirdi.

Kayısı ihracatı yapan Öner Şekerciler de bu sezon 2 bin ton ürünü yurt dışına pazarlayacaklarını vurguladı.

Ürünün soğuk hava deposunda raf ömrünün uzatıldığına dikkati çeken Şekerciler, "Denizli kayısısının tercih edilmesinin sebebi yetiştiği iklim koşulu ve çeşitliğinden dolayı uzun raf ömrü olmasıdır. Dikkatlice toplanırsa 45 gün kadar raf ömrü olabilir." diye konuştu.

Etiketler : İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Öner Şekerciler DENİZLİ
Diyete girdi

Diyete girdi
Bodrum'da enerji tatili

Bodrum'da enerji tatili
Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım

Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım
Boğaz'da Altun rüzgarı

Boğaz'da Altun rüzgarı
Beş yıl sonra dönüş

Beş yıl sonra dönüş
'Ayrılmayalım' diyor

'Ayrılmayalım' diyor
Film hazırlığı

Film hazırlığı
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş
"Oyunculuğu geri plana atmadım"

"Oyunculuğu geri plana atmadım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX